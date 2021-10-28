В Германии вычислили российского хакера из группировки REvil, заявлявшей об атаке на поставщика Apple

По данным изданий, полиция нашла мужчину через платежи в биткоинах, когда в 2019 году произошла хакерская атака на Государственный театр Штутгарта. Через профиль Николая в Instagram удалось обнаружить адрес электронной почты, связанный с номером телефона, который вел к учетной записи в Telegram. Там был указан номер биткоин-кошелька, предположительно связанного с хакерами.

Федеральная криминальная полиция Германии и криминальная полиция земли Баден-Вюртемберг считают, что россиянин Николай К. — член хакерской группировки REvil. Он позиционирует себя как трейдера криптовалют и ведет весьма роскошный образ жизни, сообщают 28 октября Zeit и «Баварское радио» .

Профиль Николая в соцсети оказался закрыт, но можно было прочитать его статус: In Crypto we trust. При этом его жена Екатерина активно делится в Instagram подробностями своей жизни: выкладывает фото с отдыха на Мальдивах и в Дубае, показывает «дом с бассейном в городке на юге России». На снимки попадает и муж: в футболках от Gucci, с часами стоимостью до 70 тысяч евро и «стильными спортивными автомобилями BMW».



Следственные органы ждут, когда Николай окажется в стране, которая может выдать его Германии.



Группировка REvil, или Sodinokibi, распространяла программы-вымогатели, чтобы взламывать крупные предприятия, шифровать данные и требовать выкуп. Они атаковали поставщика Apple, крупнейшего производителя свинины и говядины JBS и «несут ответственность за миллиардные убытки по всему миру».

