Жириновский подал в суд на коммуниста Рашкина, процитировавшего его самого

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал исковое заявление на 1 млн рублей к депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Он просит признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявления коммуниста, сделанные им в эфире радио «Комсомольская правда». Речь идёт о следующем высказывании Рашкина: «Жириновский говорит, что мы будем сажать всех, кто не вакцинировался… его лидер сказал, Жириновский — будем сажать!»



При этом, как сообщает 28 октября Znak.com со ссылкой на юриста московского горкома КПРФ Максима Сикача, Жириновский на том же радио «КП» сам говорил об ужесточении законодательства для тех, кто не сделал прививку и впоследствии заразил другого человека. «Всем, кто отказывается от вакцинации, хочу дать совет — всё равно придётся делать. Иначе будете заражаться и умирать. Будет ужесточаться законодательство, внесут поправки в закон — если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакт с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, всё — тюрьма, ибо вы заразили, а вы пошли на дискотеку, в метро и магазин», — цитирует Жириновского Сикач.

