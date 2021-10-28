Новый КоАП не предусматривает снисхождения к пьяным водителям, митингующим и иноагентам

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст 28 октября, новый КоАП предполагает снижение штрафной нагрузки на нарушителей. Для этого в проекте выделены несколько категорий дел — грубые, малозначительные, длящиеся, однородные и повторные. Если нарушение не является грубым, то в большинстве случаев впервые привлекаемый должен получить предупреждение. В случае если штрафа не избежать, вводится норма, по которой можно заплатить только половину от суммы — сейчас это можно сделать при нарушении ПДД, скидки делают за скорость оплаты. Также предусмотрена возможность заплатить только треть от минимального размера санкции, для этого надо честно признаться в своей вине и не спорить.



Разработчики проекта утверждают, что таких статей в новом КоАПе по сравнению с действующей версией на 50 процентов больше.



Что касается грубых нарушений, то к ним отнесены 24 категории. Это дела об экстремизме, противодействии коррупции, отмывании денег, финансировании террористов, изготовлении и распространении порнографии, обороте оружия, наркотиков и контрафактного алкоголя. Также не будет поблажек пьяным водителям, причем не только автомобилей, но и, например, электросамокатов. Не предусмотрено предупреждение для тех, кто кого-то избил, и для тех, кто посягает на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах.



Не выполнять требования полиции и других правоохранительных органов также считается грубым нарушением. Не получат поблажки и те, кто незаконно привлек к работе трудовых мигрантов, для самих иностранцев исключено предупреждение, в случае если он должен быть депортирован, но не уехал из страны. Врать о своих данных при оформлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность, тоже считается грубым нарушением, как и незаконно носить форму, например, сотрудника полиции. Таможенные, антимонопольные нарушения и нарушения в сфере гособоронзаказа также причислены к грубым. Нарушение требований, которые должны выполнять иноагенты и нежелательные лица, караются максимально строго.



Грубым считается нарушение, если пострадал несовершеннолетний либо если его самого вовлекли в противоправную деятельность. Устроители пожаров и причинители вреда здоровью также не могут быть наказаны лишь предупреждением, это касается и тех случаев, когда по чьей-то вине началась эпидемия, радиационная авария, нанесен вред природе. Если из-за действий или бездействия юрлица человек может быть привлечен к уголовной ответственности, это тоже считается грубым нарушением. Сюда же отнесены статьи, за повторное нарушение которых предусмотрена уголовная ответственность, конфискация или административный арест.



Суд может и не признать отнесенное к грубым правонарушениям таковым, для этого должны быть смягчающие обстоятельства.



«Введение категории грубых правонарушений преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей и не приведет к ужесточению правового регулирования», — убеждены в Минюсте.



Ранее сообщалось о штрафах в новом КоАП за выгул опасных собак без намордников и лишение прав за три грубых нарушения ПДД.



КоАП Минюст переписывает второй год. Нынешняя версия проекта вскоре будет предложена на изучение правительству РФ.

