FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Новый КоАП: За три грубых нарушения автомобилистов лишат прав

12
Печать

Минюст России предлагает лишать автомобилистов прав за «систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Соответствующая статья 21.28 содержится в проекте нового КоАП (есть в распоряжении «Фонтанки»). Ранее Минюст подтвердил окончание работы над текстом кодекса.

«Нарушения правил эксплуатации, использования транспортного средства лицом, подвергнутым три и более раз административному наказанию за совершение указанных административных правонарушений, влечет лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от одного года до полутора лет или наложение административного штрафа на лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей», — гласит проект новых норм.

К грубым нарушениям относится:

  • превышение разрешённой скорости на 60 и более км/ч;
  • повторное аналогичное нарушение;
  • нарушения ПДД при пересечении железнодорожных переездов;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков;
  • движение задним ходом, выезд на встречку, разворот в нарушение требований ПДД;
  • непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

В Минюсте такую инициативу объяснили стремлением «повысить уровень безопасности на дорогах», сообщает ТАСС 28 октября.

В новый КоАП также впишут наказание за опасное вождение. Согласно статье 21.14 проекта кодекса, «нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей».

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за вождение в состоянии опьянения. Прав будут лишать не на два, а на три года.

Вместе с тем в Минюсте подчёркивают, что в целом предложено снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес за счет замены штрафов предупреждением за впервые совершенное правонарушение.

«В проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение», — цитирует РБК комментарий ведомства Константина Чуйченко.

Ранее стало известно, что по новому Кодексу об административных нарушениях выгул опасных собак без намордника может привести к штрафу до 5 000 рублей. Кроме того, в новом КоАП пропишут «сделку со следствием» для административных правонарушений в сфере финансового рынка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266142325
Гаишники теперь будут не просто богатыми, а очень богатыми людьми. Теперь под лишение на 1,5 года можно будет подвести практически любого водителя, ездящего в городе, где больше 2-х светофоров.
somn
Очередная кормуха для гайцов?
angel of death
минюст - это то ведомство, которое отвечает за пытки во фсин?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний