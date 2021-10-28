Новый КоАП: За три грубых нарушения автомобилистов лишат прав

Минюст России предлагает лишать автомобилистов прав за «систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Соответствующая статья 21.28 содержится в проекте нового КоАП (есть в распоряжении «Фонтанки»). Ранее Минюст подтвердил окончание работы над текстом кодекса.
«Нарушения правил эксплуатации, использования транспортного средства лицом, подвергнутым три и более раз административному наказанию за совершение указанных административных правонарушений, влечет лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от одного года до полутора лет или наложение административного штрафа на лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей», — гласит проект новых норм.
К грубым нарушениям относится:
- превышение разрешённой скорости на 60 и более км/ч;
- повторное аналогичное нарушение;
- нарушения ПДД при пересечении железнодорожных переездов;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков;
- движение задним ходом, выезд на встречку, разворот в нарушение требований ПДД;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
В Минюсте такую инициативу объяснили стремлением «повысить уровень безопасности на дорогах», сообщает ТАСС 28 октября.
В новый КоАП также впишут наказание за опасное вождение. Согласно статье 21.14 проекта кодекса, «нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей».
Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за вождение в состоянии опьянения. Прав будут лишать не на два, а на три года.
Вместе с тем в Минюсте подчёркивают, что в целом предложено снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес за счет замены штрафов предупреждением за впервые совершенное правонарушение.
«В проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение», — цитирует РБК комментарий ведомства Константина Чуйченко.
Ранее стало известно, что по новому Кодексу об административных нарушениях выгул опасных собак без намордника может привести к штрафу до 5 000 рублей. Кроме того, в новом КоАП пропишут «сделку со следствием» для административных правонарушений в сфере финансового рынка.