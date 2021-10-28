Новый КоАП: За три грубых нарушения автомобилистов лишат прав

Минюст России предлагает лишать автомобилистов прав за «систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Соответствующая статья 21.28 содержится в проекте нового КоАП (есть в распоряжении «Фонтанки»). Ранее Минюст подтвердил окончание работы над текстом кодекса.



«Нарушения правил эксплуатации, использования транспортного средства лицом, подвергнутым три и более раз административному наказанию за совершение указанных административных правонарушений, влечет лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от одного года до полутора лет или наложение административного штрафа на лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей», — гласит проект новых норм.

