Новый КоАП: до 5000 руб. составит штраф за выгул опасных собак без намордника

Владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул животного без намордника и поводка. Такая санкция содержится в обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях РФ, которую подготовил Минюст.
«Согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей», — цитирует возможные новые правила «Интерфакс» 28 октября.
В настоящее время административной ответственности за выгул опасных собак без намордника и поводка не предусмотрено. Но есть закон «Об ответственном обращении с животными», который накладывает запрет на такие действия, за исключением случаев, когда потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности.
По решению правительства от 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, «обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей»: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Минюст завершил разработку проекта нового КоАП РФ, который в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, уточняет «Интерфакс».
Ранее стало известно, что в новом КоАП пропишут «сделку со следствием» для административных правонарушений в сфере финансового рынка.