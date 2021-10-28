FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
ТЕМА ДНЯ

В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Новый КоАП: до 5000 руб. составит штраф за выгул опасных собак без намордника

14
Печать

Владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул животного без намордника и поводка. Такая санкция содержится в обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях РФ, которую подготовил Минюст.

«Согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей», — цитирует возможные новые правила «Интерфакс» 28 октября.

В настоящее время административной ответственности за выгул опасных собак без намордника и поводка не предусмотрено. Но есть закон «Об ответственном обращении с животными», который накладывает запрет на такие действия, за исключением случаев, когда потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности.

По решению правительства от 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, «обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей»: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Минюст завершил разработку проекта нового КоАП РФ, который в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, уточняет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в новом КоАП пропишут «сделку со следствием» для административных правонарушений в сфере финансового рынка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

michailPotapov
Давно пора. Штрафовать только кто будет?
VKuser1809142
Суровость российских законов с лихвой окупается необязательностью их исполнения (с) Чтобы соблюсти исполнение этого закона, нужно создавать "собачьи патрули" из нескольких человек, оснащённых спецсредствами для отлова и фиксации животных (к некоторым владельцам собак это тоже напрямую относится). Естественно ничего подобного сделано не будет и закон просто "ляжет на полку", как обычно.
Bad robot
Мало.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний