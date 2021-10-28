Новый КоАП: до 5000 руб. составит штраф за выгул опасных собак без намордника

Владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул животного без намордника и поводка. Такая санкция содержится в обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях РФ, которую подготовил Минюст.



«Согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей», — цитирует возможные новые правила «Интерфакс» 28 октября.



В настоящее время административной ответственности за выгул опасных собак без намордника и поводка не предусмотрено. Но есть закон «Об ответственном обращении с животными», который накладывает запрет на такие действия, за исключением случаев, когда потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности.

