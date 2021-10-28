Собянин: В Москве число заболевших COVID-19 детей в новую волну пандемии выросло в 2–3 раза

Дети в Москве стали чаще болеть коронавирусом в новую волну пандемии, чем в предыдущие. Об этом 28 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал глава города (цитата по ТАСС).



По словам Собянина, на сегодняшний день количество заболеваний и госпитализаций в столице достигло пиковых показателей предыдущих волн COVID-19.

