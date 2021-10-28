Собянин: В Москве число заболевших COVID-19 детей в новую волну пандемии выросло в 2–3 раза

Дети в Москве стали чаще болеть коронавирусом в новую волну пандемии, чем в предыдущие. Об этом 28 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал глава города (цитата по ТАСС).
По словам Собянина, на сегодняшний день количество заболеваний и госпитализаций в столице достигло пиковых показателей предыдущих волн COVID-19.
Ранее «Фонтанка» писала, что впервые с начала пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. В Москве за последние 24 часа заболели 8 440 человек, а в Петербурге — 3 186.
28 октября в столице начал действовать локдаун, который продлится до 7 ноября. Подробнее о том, как жители Москвы встретили первый день «ковиикул», читайте в материале «Фонтанки». О том, что ждет петербуржцев в нерабочие дни, можно узнать здесь.