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Собянин: В Москве число заболевших COVID-19 детей в новую волну пандемии выросло в 2–3 раза

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Дети в Москве стали чаще болеть коронавирусом в новую волну пандемии, чем в предыдущие. Об этом 28 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — сказал глава города (цитата по ТАСС).

По словам Собянина, на сегодняшний день количество заболеваний и госпитализаций в столице достигло пиковых показателей предыдущих волн COVID-19.

Ранее «Фонтанка» писала, что впервые с начала пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. В Москве за последние 24 часа заболели 8 440 человек, а в Петербурге — 3 186.

28 октября в столице начал действовать локдаун, который продлится до 7 ноября. Подробнее о том, как жители Москвы встретили первый день «ковиикул», читайте в материале «Фонтанки». О том, что ждет петербуржцев в нерабочие дни, можно узнать здесь.

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Комментарии (6)

Coriander
это как-то связано с новостями о том что производители вакцин резко захотели начать прививать детей до 18 лет ? Почву готовят чтобы тех, кто почти не болеет и не умирает колоть видимо. В Зарубежных сми та же риторика. Пфайзер хочет прививать детей, при том что все признают что у них нет данных об испытаниях и эффектах. Так и сказал "експерд" - " У нас нет данных - начнём прививать и посмотрим". Детей в сша умерло около сотни за 2 года от ковида, все с сопутствующими тяжёлыми заболеваниями, кстати. Очень интересно, как только хотят продавить что-либо резко появляются новости что всё плохо, подозрительно как-то. Вот и у нас - ВОЗ в июне меняет позицию по вакцинации детей, 23 сентября Минздрав РФ получил документы от центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. А сейчас "резко начало расти что-то там". Ага, ясно.
VKuser86752872
Вот какая прозрачная тенденция, а? "Вначале было Слово". Заметила, что после выступления "отцов нации" начинают заставлять колоться именно ту часть населения, о которой "отец" проявлял в выступлении "личную озабоченность". Значит, скоро будут уколы и куар коды для наших деток (после уколов статистика их смертности поползет "вверх"?). И без укола ребенок не попадет ни в садик, ни в школу. Следовательно, родитель не попадет на работу (а кто будет с ребенком дома?) Понимаете, к чему весь этот марлезонский балет?
Dazdraperma
Ну так это объяснимо. Ветер дует потому, что деревья качаются.
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