Московские ковикулы. Москва встретила первый день локдауна дракой в баре и толпами в метро

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Поделиться Поделиться







28 октября в Москве начались коронавирусные каникулы, которые продлятся 11 дней. Ограничения предельно жесткие. В столице разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Алкомаркетам, у которых таких менее 30% от ассортимента, предписали закрыться. Остальным можно торговать только онлайн. Запрет на работу вводится для салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, химчисток, шиномонтажных мастерских, автосервисов, кинотеатров и других. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов.



Ночь перед локдауном выдалась бурной. В московском баре «Опыт» на Арбате избили полицейского, который пришел проверять работу заведения. Как сообщает «МК», в полночь бар должен был прекратить работу, но вечеринка в заведении продолжалась, поэтому туда наведался полицейский из ближайшего отдела МВД. Между правоохранителем и барменом завязался спор по поводу того, когда же наступает локдаун. В ходе конфликта бармен схватил барный стул и ударил им полицейского, а после набросился на силовика и оторвал ему погон.

Но вышедшие с утра на работу москвичи не заметили разницы с обычным рабочим днем. «Что-то не чувствуется локдаун. На улицах как машин, так и людей ровно столько же, сколько и было», — сообщил один из пользователей Twitter. Москвичи публикуют фото толп в метро и задаются вопросом: а есть ли вообще локдаун?



Слушайте, а локдаун в Москве, вообще, есть? pic.twitter.com/pRuLvrADHw — Никита Фреймут (@Freymute) October 28, 2021

Ответить на этот вопрос помог пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочу обратить ваше внимание — вы сказали: «Локдаун, как это сделано в Москве». В Москве нет и не планируется локдауна. Здесь очень важный нюанс», — сказал он журналистам, комментируя вопрос о продлении ограничений.



«Не локдаун, а рабочие дни под прикрытием», — согласились в соцсетях.

При этом как у горожан, так и у бизнеса возникают вопросы по поводу логики введенных мер. «Извините, в кинотеатр нельзя — локдаун. А куда можно? В Египет!» — шутят в Twitter.

«Не будут работать шиномонтажи (аааа!!! Но как! Снег в любой день может пойти!) и автосервисы...» — сокрушается в Facebook директор по развитию хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. По его словам, не совсем логично разрешить работу «Детскому миру», но запретить магазинам, продающим канцтовары, товары для детского творчества, рукоделие, товары для детей. Чем пункты выдачи безопаснее обычных торговых точек, тоже не ясно. «Могут работать пункты выдачи заказов. Даже без QR-кодов. Просто могут. Хотя ведь на самом деле пункт выдачи почти ничем не отличается от магазина одежды: ну только способом формирования товарного остатка», — пишет Борис Кац. «Не могут работать алкомаркеты. Но не все, некоторые — могут», — добавляет он. В частности, известная сеть «Красное&Белое» сообщила, что продолжает работать в «ковикулы» в обычном режиме.



Суровость российских законов компенсируется полной необязательностью их исполнения, напоминает Борис Кац. Его слова подтверждает опрос в телеграм-канале «Будни предпринимателя» омбудсмена Анастасии Татуловой, которая назвала нынешние ограничения «локдауном Шредингера». 27% сообщили, что будут работать как раньше, 8% планируют обслуживать клиентов «по паролю, за закрытой дверью».

К такой тактике, в частности, прибегли автосервисы. Несколько крупных столичных «шиномонтажек» всё равно намерены продолжать оказывать услуги — «полуофициально». «Будем работать, как и в прошлом году. Очередей пока нет», — заявили в одном из автосервисов в Медведково порталу «Автоньюс».

«Это теперь не бар, а ветеринарная аптека», — подсказывают идеи бизнесу пользователи соцсетей.



Локдаун в Москве: pic.twitter.com/67wD2qlnET — Дрессирую твоих тараканов (@balalabaka) October 27, 2021

Впрочем, дискомфорт от ограничений жители столицы все же испытывают. Неожиданно для путешественников утром 28 октября оказались закрыты кафе в аэропорту Внуково. Тем, кто остался в столице, приходится утолять голод на скамейках парков и за столиками летних кафе.



Московский локдаун, а кушать хочется pic.twitter.com/mR3Mcaklek — NatalyaVorobyeva (@NatalyaVorobye1) October 28, 2021

Студенты вузов, перешедших на дистант, там же вынуждены слушать лекции.



когда грянул локдаун но нужно где-то слушать лекции. фотография 28/10/21 москва pic.twitter.com/TgRyx4jXw1 — 𝔡𝔬𝔯𝔰𝔥𝔢𝔩 (@drxbml) October 28, 2021

Через два дня испытать прелести локдауна придется и петербуржцам. О том, какие ограничения будут действовать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, читайте в материале «Фонтанки».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

