На развязке с КАД в Мурино изменения: от пешеходов потребуется инициатива

Дорожные службы оптимизировали схему проезда у развязки с КАД в западном Мурино, на границе с Петербургом.
Как сообщили «Фонтанке» 28 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, на перекрёстке сделан вызывной пешеходный светофор вместо автоматического, который снижал скорость проезда. Кроме того, поворот направо с Охтинской аллеи разрешили с двух рядов. Дорожники рассчитывают, что эти меры помогут в борьбе с пробками, особенно в утренние и вечерние часы пик.
На этом работа на развязке не закончена. «Ленавтодор» продолжит анализировать транспортную ситуацию и ещё будет вносить точечные изменения.