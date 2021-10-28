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На развязке с КАД в Мурино изменения: от пешеходов потребуется инициатива

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Дорожные службы оптимизировали схему проезда у развязки с КАД в западном Мурино, на границе с Петербургом.

Как сообщили «Фонтанке» 28 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, на перекрёстке сделан вызывной пешеходный светофор вместо автоматического, который снижал скорость проезда. Кроме того, поворот направо с Охтинской аллеи разрешили с двух рядов. Дорожники рассчитывают, что эти меры помогут в борьбе с пробками, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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На этом работа на развязке не закончена. «Ленавтодор» продолжит анализировать транспортную ситуацию и ещё будет вносить точечные изменения.

Развязка в западной части города была запущена «Ленавтодором» год назад, а в конце лета дорожники дополнили ее круговым перекрестком. Пропускная способность объекта составляет свыше 10 тысяч машин в сутки. Сама развязка обеспечила жителей быстрым путем в сторону Санкт-Петербурга: до нее путь из и в город занимал до полутора часов по безымянной дороге вдоль КАД или через «прокол» под кольцевой автодорогой в сторону проспекта Культуры.

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Комментарии (2)

DimDimych
Т.е. те, кому надо на Воронцовский, будут стоять и ждать поворачивающих направо со второго ряда. В то же время, умники, объезжающие по карману и которым надо прямо, будут лезть из кармана в два ряда и мешать тем, кто поворачивает направо и, вообще, все колом встанет ))
SWd
Да все равно стоять будут.
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