Классика на Южном шоссе: «Газель» разломана в гармошку, на дороге мешки

Очередная «Газель» лишилась кузова под мостами у станции «Сортировочная». «Остальным не проехать», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что на землю из будки выпали мешки. «Яндекс.Карты» показывают затор.

Знаменитый петербургский «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта 2021 года закрыт на ремонт, но водители «Газелей» находят обо что разломать кузова. Больше всего улова собирают как раз Сортировочные мосты, например об очередной аварии «Фонтанка» писала меньше месяца назад. Мосты состоят из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой.

