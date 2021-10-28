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Горький «Опыт». Работник бара на Арбате избил полицейского стулом в ходе рейда по выявлению нарушений локдауна

В Москве бармен избил полицейского стулом во время профилактического рейда

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В столичном баре «Опыт» на Арбате бармен нанес побои сотруднику полиции, который проводил рейд по выявлению точек общепита, нарушающих локдаун. Об этом 28 октября сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудник заведения разозлился на ревизоров, взял барный стул и ударил представителя власти. Бармен целился в голову, но патрульный успел прикрыться рукой. Кроме этого, работник «Опыта» сорвал с полицейского нагрудный знак, за что был залит перцовым газом, а после задержан.

Локдаун в Москве объявлен с 28 октября по 7 ноября. В это время точки общепита должны работать только навынос.

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