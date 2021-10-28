В Москве начинаются нерабочие дни, Петербург на очереди

В четверг, 28 октября, в Москве начинаются нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Указ об этом подписал 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.



11-дневный срок не случаен. Он покрывает два инкубационных периода штамма «дельта», приводит ТАСС объяснение заммэра столицы Анастасии Раковой.



Прекращают работать предприятия и организации (кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, функционируют по непрерывному циклу и работа которых не может быть остановлена в соответствии с указом президента РФ). Кафе и рестораны могут торговать только с доставкой и навынос. Из магазинов могут принимать покупателей только продовольственные, продающие товары первой необходимости и аптеки.

