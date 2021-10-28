В Москве начинаются нерабочие дни, Петербург на очереди

В четверг, 28 октября, в Москве начинаются нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Указ об этом подписал 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.
11-дневный срок не случаен. Он покрывает два инкубационных периода штамма «дельта», приводит ТАСС объяснение заммэра столицы Анастасии Раковой.
Прекращают работать предприятия и организации (кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, функционируют по непрерывному циклу и работа которых не может быть остановлена в соответствии с указом президента РФ). Кафе и рестораны могут торговать только с доставкой и навынос. Из магазинов могут принимать покупателей только продовольственные, продающие товары первой необходимости и аптеки.
Закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, детские игровые центры, химчистки, шиномонтажные мастерские и автосервисы и прочие организации сферы услуг. АЗС продолжат работать, общественный транспорт тоже — в обычном режиме.
В школах и детских садах начинаются каникулы (кроме дежурных групп), а вузы и средние профессиональные учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Прогулки в парках и на детских площадках запрещать не планируется. Можно сходить в Московский зоопарк: там для посетителей доступны открытые вольеры. Концертные залы, кинотеатры и цирки закрываются, а театры и музеи могут принимать посетителей по QR-кодам.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице развивается по худшему сценарию, количество заболевших стремительно растёт, сообщал ранее Собянин.
В Петербурге нерабочие дни наступят позже. Общепит, розничная торговля, доступ в фитнес-центры и предоставление госуслуг запрещаются в Петербурге с 30 октября до 7 ноября. Как будут работать QR-коды во время и после нерабочих дней, читайте на «Фонтанке».