Минздрав: Сталкиваемся с необоснованными медотводами от прививок и абсурдными рекомендациями

В Минздраве РФ заявили, что сталкиваются с необоснованными медотводами от вакцинации против коронавируса. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
«Сталкиваемся с абсурдными рекомендациями врачей, которые необоснованно дают медотвод пациенту от вакцинации от COVID, такого быть не должно», — заявил министр.
Ранее глава Минздрава отметил, что в России лечатся от коронавируса почти 60 тысяч детей, причем у половины заболевание проходит с яркой клинической картиной. Еще одной особенностью текущего сезона, помимо быстрого развития болезни и более тяжелого течения, министр назвал рост количества беременных, которые заболели COVID-19.
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