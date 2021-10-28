Минздрав: Сталкиваемся с необоснованными медотводами от прививок и абсурдными рекомендациями

В Минздраве РФ заявили, что сталкиваются с необоснованными медотводами от вакцинации против коронавируса. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.



«Сталкиваемся с абсурдными рекомендациями врачей, которые необоснованно дают медотвод пациенту от вакцинации от COVID, такого быть не должно», — заявил министр.



Ранее глава Минздрава отметил, что в России лечатся от коронавируса почти 60 тысяч детей, причем у половины заболевание проходит с яркой клинической картиной. Еще одной особенностью текущего сезона, помимо быстрого развития болезни и более тяжелого течения, министр назвал рост количества беременных, которые заболели COVID-19.



28 октября в России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса. За 24 часа вирус унес жизни 1 159 жителей страны. В Петербурге смертность в последние дни практически застыла на месте: 70 умерших за сутки против 74 днем ранее. Это второе место по стране после Москвы с 95 смертями (91 накануне).

