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Минздрав: Сталкиваемся с необоснованными медотводами от прививок и абсурдными рекомендациями

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В Минздраве РФ заявили, что сталкиваются с необоснованными медотводами от вакцинации против коронавируса. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

«Сталкиваемся с абсурдными рекомендациями врачей, которые необоснованно дают медотвод пациенту от вакцинации от COVID, такого быть не должно», — заявил министр.

Ранее глава Минздрава отметил, что в России лечатся от коронавируса почти 60 тысяч детей, причем у половины заболевание проходит с яркой клинической картиной. Еще одной особенностью текущего сезона, помимо быстрого развития болезни и более тяжелого течения, министр назвал рост количества беременных, которые заболели COVID-19.

28 октября в России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса. За 24 часа вирус унес жизни 1 159 жителей страны. В Петербурге смертность в последние дни практически застыла на месте: 70 умерших за сутки против 74 днем ранее. Это второе место по стране после Москвы с 95 смертями (91 накануне).

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Комментарии (25)

f0ntan
Необоснованные медотводы, которые признает сам глава минздрава - это когда антиваксеры дают врачам на лапу, врачи взятку принимают, и пишут медотводы с придуманными для антиваксера болезнями
SERGEY111
Всем правильно - чем больше абсурдных гонений и преследований непрививающихся по каким либо причинам людей тем больше абсурда в ответ .
262417801
Фонтанка стала печатать какую-то завуалированную информацию: то даёт городской телефон для сообщении о местоположении наркоманов, который звонки не принимает, то сейчас сообщает о необоснованных диагнозах по медотводу по прививкам от ковида. Конкретнее можно узнать при каких болезнях эту прививку делать нельзя?
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