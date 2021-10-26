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Мурашко: Почти 60 тысяч детей болеют COVID-19 в России

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В России от коронавируса лечатся почти 60 тысяч детей. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 26 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, у половины детей, находящихся на лечении от ковида, заболевание проходит с яркой клинической картиной.

Еще одной особенностью текущего сезона, помимо быстрого развития заболевания и более тяжелого течения, министр назвал рост количества беременных, которые заболели коронавирусом. Он напомнил, что вакцинация разрешена после 22 недель беременности.

На сегодняшний день в России медицинскую помощь получают 1 миллион 335 тысяч человек, болеющих ковидом. Из них госпитализированы 268,5 тыс. человек. Прирост за неделю составил 5,3%. При этом 11% госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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Комментарии (3)

Dazdraperma
Ну это вполне объяснимо. Чья очередь по плану прививаться подошла - те сразу начинают тяжело и много болеть. Следующими, вероятно, покажут рост заболеваемости дети от 5 до 12 лет
тов
Малолетки! Быстро бегом из барака строиться на укол!

Господин Гинцбург ждать не может, вакцины продавать надо!
ДуремарСПб.
Эта та мурашка которая плохо помогла скрыть следы отравления Навального Алексея?
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