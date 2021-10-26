Мурашко: Почти 60 тысяч детей болеют COVID-19 в России

В России от коронавируса лечатся почти 60 тысяч детей. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 26 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По словам главы Минздрава, у половины детей, находящихся на лечении от ковида, заболевание проходит с яркой клинической картиной.

Еще одной особенностью текущего сезона, помимо быстрого развития заболевания и более тяжелого течения, министр назвал рост количества беременных, которые заболели коронавирусом. Он напомнил, что вакцинация разрешена после 22 недель беременности.