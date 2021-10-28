В России зафиксирован новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Рекорд был установлен также и накануне: 1 123 летальных исхода за 24 часа. В Петербурге смертность в последние дни практически застыла на месте: 70 умерших за сутки против 74 днем ранее. Это второе место по стране после Москвы с 95 смертями (91 накануне).

За весь период пандемии в России зафиксировали 235 057 летальных исходов, из них 23 646 — в Петербурге.

