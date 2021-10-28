Рекорд был установлен также и накануне:
За весь период пандемии в России зафиксировали
В России зафиксирован новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса скончались
Рекорд был установлен также и накануне:
За весь период пандемии в России зафиксировали
28 октября 2021, 12:54В Петербурге второй день подряд в больницы увозят по 500 человек в сутки
28 октября 2021, 11:45Минздрав: Сталкиваемся с необоснованными медотводами от прививок и абсурдными рекомендациями
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