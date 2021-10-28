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В России зафиксирован новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1 159 человек — новый максимум с начала пандемии. Об этом 28 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Рекорд был установлен также и накануне: 1 123 летальных исхода за 24 часа. В Петербурге смертность в последние дни практически застыла на месте: 70 умерших за сутки против 74 днем ранее. Это второе место по стране после Москвы с 95 смертями (91 накануне).

За весь период пандемии в России зафиксировали 235 057 летальных исходов, из них 23 646 — в Петербурге.

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Комментарии (10)

iigaza
Циники засели в Фъ - понятие "рекорд" ассоциируется с достижениями и никак неприменимо к смерти.
ДуремарСПб.
Братва такая в Кремле собралась репу почесала ,а что мол в локдаун государственные деньги еще и лучше распилить,негодяи.
Pilat
В обычно войне, чтобы каждый день убивать по 1000 солдат противника, нужно ой как постараться.
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