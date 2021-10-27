FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Осенняя корректировка подтянула доходы бюджета Петербурга еще на 21 млрд рублей

В рамках осенней корректировки бюджета Петербурга на 2021 год доходы казны увеличили на 21 млрд — до 803 млрд рублей. Депутаты Заксобрания единогласно поддержали на заседании 27 октября, передает корреспондент «Фонтанки».

0
Печать

Поправку внес губернатор города Александр Беглов. Расходы увеличили на 20,6 млрд рублей. Средства направят на покупку горнопроходческого оборудования для строительства метро (7,1, млрд рублей), увеличение Резервного фонда (7 млрд рублей), а также на досрочное погашение займов ГУП «Пассажиравтотранс» на закупку подвижного состава (3,3 млрд), еще 3 млрд — на софинансирование программы ОМС, в том числе и на лечение коронавируса.

Также в рамках поправки 3 млрд дополнительно получает комитет по развитию транспортной инфраструктуры на строительство Витебской развязки и еще 2 млрд — на новые станции метро.

Кроме того, комитет имущественных отношений получит 3,7 млрд на проект «ИТМО Хайпарк» и инноцентр ОЭЗ «Новоорловская».

Ранее «Фонтанка» писала, что 27 октября Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о бюджете Петербурга на следующие три года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний