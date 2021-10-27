Осенняя корректировка подтянула доходы бюджета Петербурга еще на 21 млрд рублей

Поправку внес губернатор города Александр Беглов. Расходы увеличили на 20,6 млрд рублей. Средства направят на покупку горнопроходческого оборудования для строительства метро (7,1, млрд рублей), увеличение Резервного фонда (7 млрд рублей), а также на досрочное погашение займов ГУП «Пассажиравтотранс» на закупку подвижного состава (3,3 млрд), еще 3 млрд — на софинансирование программы ОМС, в том числе и на лечение коронавируса.



Также в рамках поправки 3 млрд дополнительно получает комитет по развитию транспортной инфраструктуры на строительство Витебской развязки и еще 2 млрд — на новые станции метро.

