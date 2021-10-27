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В Кремле не планируют закрывать границы между регионами в нерабочие дни

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В России не планируют вводить запреты на поездки и путешествия в нерабочие дни. Об этом 27 октября, как пишет ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, эпидемиологи опасаются, что из-за нерабочих дней россияне отправятся в путешествия, однако закрытие границ между регионами — это «последняя мера», которая в настоящий момент не планируется. Власти надеются, что выходные дни способствуют улучшению эпидемиологической ситуации, отметил Песков.

Заболеваемость коронавирусом по России продолжает расти. В стране за минувшие сутки снова побит рекорд по количеству смертей.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом региональным властям при необходимости было рекомендовано вводить этот режим уже с 23 октября.

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Комментарии (8)

Хантер2
Странно .Перемещения следовало бы ограничить.
А это все полумеры- выходные..
vader
Значит, точно закроют.
Mimic
Надо же, "границы" между регионами. А таможни?
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