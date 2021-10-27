В Кремле не планируют закрывать границы между регионами в нерабочие дни

В России не планируют вводить запреты на поездки и путешествия в нерабочие дни. Об этом 27 октября, как пишет ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.



По его словам, эпидемиологи опасаются, что из-за нерабочих дней россияне отправятся в путешествия, однако закрытие границ между регионами — это «последняя мера», которая в настоящий момент не планируется. Власти надеются, что выходные дни способствуют улучшению эпидемиологической ситуации, отметил Песков.



Заболеваемость коронавирусом по России продолжает расти. В стране за минувшие сутки снова побит рекорд по количеству смертей.

