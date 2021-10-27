Следователи проверили, как девочку могло затянуть под «Сапсан». Итог — дело о халатности сотрудников ОЖД

После ЧП с «Сапсаном», под который воздухом затянуло 14-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Октябрьской железной дороги.
Как сообщается 27 октября на сайте СК РФ, в рамках расследования уголовного дела по факту травмирования девочки (часть 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) «выявлены множественные нарушения требований госкорпорации, предъявляемые к платформам и остановочным пунктам». Как выяснилось, на станции «
- нет ограничительных линий, обозначающих опасную зону,
- нет плакатов, указателей, информационных щитов, предупреждающих об особой опасности при проходе поезда.
«Указанные нарушения, в совокупности с иными факторами, привели к травмированию несовершеннолетней девочки 2007 года рождения, попавшей в вихрь воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом Санкт-Петербург — Москва», — отмечается в сообщении. Сейчас пострадавшая с тяжёлыми травмами находится в больнице.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил
Напомним, трагедия случилась 23 октября в Окуловском районе Новгородской области. По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась близко у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком её затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей её доставили в ЦРБ города Боровичи.