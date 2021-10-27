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Следователи проверили, как девочку могло затянуть под «Сапсан». Итог — дело о халатности сотрудников ОЖД

По факту халатности должностных лиц ОЖД возбуждено дело после ЧП с ребёнком

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После ЧП с «Сапсаном», под который воздухом затянуло 14-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Октябрьской железной дороги.

Как сообщается 27 октября на сайте СК РФ, в рамках расследования уголовного дела по факту травмирования девочки (часть 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) «выявлены множественные нарушения требований госкорпорации, предъявляемые к платформам и остановочным пунктам». Как выяснилось, на станции «271-й километр» не соблюдены требования, предъявляемые к пассажирским платформам:

  • нет ограничительных линий, обозначающих опасную зону,
  • нет плакатов, указателей, информационных щитов, предупреждающих об особой опасности при проходе поезда.

«Указанные нарушения, в совокупности с иными факторами, привели к травмированию несовершеннолетней девочки 2007 года рождения, попавшей в вихрь воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом Санкт-Петербург — Москва», — отмечается в сообщении. Сейчас пострадавшая с тяжёлыми травмами находится в больнице.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного МСУТ доложить о ходе проведения проверки.

Напомним, трагедия случилась 23 октября в Окуловском районе Новгородской области. По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась близко у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком её затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей её доставили в ЦРБ города Боровичи.

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Комментарии (6)

K_Lutsky
Ну, вообще, когда проносится поезд на такой скорости, думаешь, что вообще бы лучше на платформе не стоять, а быть где-нибудь подальше от ж\д полотна. Снести реально может)
dragvs
Традиционное раздолбайство в этой стране. Иностранные скоростные поезда закупить за нефтегазовые доходы смогли, скоростную железную дорогу не смогли, люди гибнут регулярно.
Карабас Барабас
Отсутствие инстинкта самосохранения + ловля покемонов в телефоне на краю платформы. Повезло что не к праотцам отправилась. Хотя... повезло ли...?
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