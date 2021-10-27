Следователи проверили, как девочку могло затянуть под «Сапсан». Итог — дело о халатности сотрудников ОЖД

Как сообщается 27 октября на сайте СК РФ, в рамках расследования уголовного дела по факту травмирования девочки (часть 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) «выявлены множественные нарушения требований госкорпорации, предъявляемые к платформам и остановочным пунктам». Как выяснилось, на станции « 271-й километр» не соблюдены требования, предъявляемые к пассажирским платформам:

После ЧП с «Сапсаном», под который воздухом затянуло 14-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Октябрьской железной дороги.

нет ограничительных линий, обозначающих опасную зону,



нет плакатов, указателей, информационных щитов, предупреждающих об особой опасности при проходе поезда.



«Указанные нарушения, в совокупности с иными факторами, привели к травмированию несовершеннолетней девочки 2007 года рождения, попавшей в вихрь воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом Санкт-Петербург — Москва», — отмечается в сообщении. Сейчас пострадавшая с тяжёлыми травмами находится в больнице.



Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного МСУТ доложить о ходе проведения проверки.



Напомним, трагедия случилась 23 октября в Окуловском районе Новгородской области. По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась близко у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком её затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей её доставили в ЦРБ города Боровичи.

