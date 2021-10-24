Девочку затянуло воздушным потоком под «Сапсан» в Новгородской области

Девочка-подросток попала под «Сапсан», который ехал из Петербурга в Москву. Инцидент произошел накануне вечером в Окуловском районе Новгородской области, сообщает 24 октября Северо-Западная транспортная прокуратура.



По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась близко у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком ребенка затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей она госпитализирована в ЦРБ города Боровичи.



Сотрудники Новгородского линейного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, идет поиск очевидцев. Задержек в движении поездов не было. Транспортная прокуратура проводит проверку.

