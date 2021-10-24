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Девочку затянуло воздушным потоком под «Сапсан» в Новгородской области

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Девочка-подросток попала под «Сапсан», который ехал из Петербурга в Москву. Инцидент произошел накануне вечером в Окуловском районе Новгородской области, сообщает 24 октября Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась близко у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком ребенка затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей она госпитализирована в ЦРБ города Боровичи.

Сотрудники Новгородского линейного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, идет поиск очевидцев. Задержек в движении поездов не было. Транспортная прокуратура проводит проверку.

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Комментарии (2)

266184723
Ну не даром же запрещали : ""Ученицам младших, и особенно старших классов запрещается появляться на вокзале, особенно в часы, когда проходит дизельэлекропоезд".
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