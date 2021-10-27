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«Не могу поверить. Лежит!» СК начал проверку после публикации в Instagram фото девушки с козерогом

Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку после появления в Сети публикации с фотографиями, на которых запечатлена молодая женщина с тушей козерога. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

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Ранее жительница Москвы по имени Татьяна выложила в Instagram фото и видео своей охоты на козерога на Алтае.

«Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников «Стреляй, та же дистанция», перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: «Лежит!», — поделилась Татьяна в соцсети своими эмоциями.

Глава Республики Алтай уже заявил, что разрешения на добычу козерога в регионе выдаются, однако число квот с 2014 года сократилось в 2,5 раза. «Важен ещё и моральный аспект: даже если всё это законно и лицензии действительно есть — зачем публиковать такие фото и видео?» — задался вопросом Хорохордин.

«Фонтанка» писала, что СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также проверит высказывания рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Кроме этого, следователям предстоит разбираться, почему скифское золото не вернули Крыму.

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Комментарии (23)

SERGEY111
Жаль сородичи убитого козерога не могут ответить тем же .
Гражданкa
козерога на скаку остановит... каждому свое, и если есть лицензия, то претензий быть не может.
Лично я не поддерживаю такие забавы, меня не прёт прийти к лесной дом и убить прекрасное животное, живущее там и ничем не угрожающее человеку. Нет никакой насущной нужды это делать, человек не противостоит ежедневно дикой природе, отвоевывая у нее своё пропитание. Умонастроение охотника мне не понятно. Уважение к природе, внимание к повадкам, знание деталей, но при этом готовность стрелять и лишать жизни. Но не забудем, что отстрел бывает необходим, и охотники за чужими шкурками и рогами бывают нужны, чтобы остановить опасность человеку от медведя или волка.
bebop
как это все мерзко, кругом живодеры...
неприятно, что у людей в 21 веке не хватает мозгов быть людьми и думать о будущем
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