«Не могу поверить. Лежит!» СК начал проверку после публикации в Instagram фото девушки с козерогом

Ранее жительница Москвы по имени Татьяна выложила в Instagram фото и видео своей охоты на козерога на Алтае.

«Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников «Стреляй, та же дистанция», перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: «Лежит!», — поделилась Татьяна в соцсети своими эмоциями.

Глава Республики Алтай уже заявил, что разрешения на добычу козерога в регионе выдаются, однако число квот с 2014 года сократилось в 2,5 раза. «Важен ещё и моральный аспект: даже если всё это законно и лицензии действительно есть — зачем публиковать такие фото и видео?» — задался вопросом Хорохордин.



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