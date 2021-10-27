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Петербурженка заявила о краже из дома Чубакова. После пожара мародёры вынесли быка и летящего коня

Из сгоревшей квартиры в доме Чубакова украли антиквариат на 1,7 млн руб.

Квартиры в доме Чубакова пострадали не только от огня и воды, но и от мародёров. Из сгоревших апартаментов вынесли ценности более чем на 1,5 миллиона рублей.

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Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне в полицию со списком пропавшего обратилась 48-летняя петербурженка с набережной реки Карповки, 30а. По её словам, после пожара, который существенно изменил в том числе её с мужем четырёхкомнатную квартиру, в гости наведались охотники за чужими ценностями.

Перебрав обгоревшие останки некогда антикварных интерьеров, унесли бронзовые скульптуры: «Венеру», «Быка», «Летящего коня» и «Полумесяц». Исчезли также немецкий фотоаппарат Leica и серебряные карманные часы позапрошлого века. Общей ущерб владелица оценила в 1,7 миллиона рублей.

В разговоре с «Фонтанкой» Мария уточнила, что в квартиру её пустили 11 октября. Она выбрала уцелевшие вещи и оставила их в углу, рассчитывая на следующий день вернуться с грузчиками. К вечеру 12-го числа оказалось, что вывозить уже нечего. «Приехали — скульптур нет, ящики вывернуты. Вытрясли всё, даже сгоревшие, которые, казалось, было не выдвинуть. 13-го я разрешила ЖЭКу заходить и всё выносить, потому что было не пройти. К ним у меня ни малейших вопросов нет», — говорит Мария.

Написать заявление подтолкнули сотрудники Следственного комитета, которые подсказали, что с ним есть вероятность, что пропавшее найдут: тяжёлые бронзовые скульптуры, например, могли сдать на металлолом. По словам петербурженки, мародёры заглянули и к соседям: некоторые рассказали, что не удалось найти технику.

Фото: Предоставлено Марией
Фото: Предоставлено Марией
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Предположительно, погорельцев обокрали через день-два после пожара, когда в доме ещё продолжали устранять последствия. Квартира оборудована сигнализацией, но после тушения была не закрыта. Владельцы заметили пропажу не вчера, но обращение в полицию отсрочило решение вопроса со страховой компанией. Хозяйка в соцсетях рассказала, что на Карповке у неё была антикварная квартира, с небюджетным ремонтом, сделанным 17 лет назад.

В начале месяца масштабный пожар на крыше дома-памятника на Петроградской стороне оставил десятки семей без жилья. «Фонтанка» писала, что жители дома Чубакова просят губернатора города Александра Беглова о помощи.

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