Петербурженка заявила о краже из дома Чубакова. После пожара мародёры вынесли быка и летящего коня

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне в полицию со списком пропавшего обратилась 48-летняя петербурженка с набережной реки Карповки, 30а. По её словам, после пожара, который существенно изменил в том числе её с мужем четырёхкомнатную квартиру, в гости наведались охотники за чужими ценностями.

Перебрав обгоревшие останки некогда антикварных интерьеров, унесли бронзовые скульптуры: «Венеру», «Быка», «Летящего коня» и «Полумесяц». Исчезли также немецкий фотоаппарат Leica и серебряные карманные часы позапрошлого века. Общей ущерб владелица оценила в 1,7 миллиона рублей.



В разговоре с «Фонтанкой» Мария уточнила, что в квартиру её пустили 11 октября. Она выбрала уцелевшие вещи и оставила их в углу, рассчитывая на следующий день вернуться с грузчиками. К вечеру 12-го числа оказалось, что вывозить уже нечего. «Приехали — скульптур нет, ящики вывернуты. Вытрясли всё, даже сгоревшие, которые, казалось, было не выдвинуть. 13-го я разрешила ЖЭКу заходить и всё выносить, потому что было не пройти. К ним у меня ни малейших вопросов нет», — говорит Мария.

Написать заявление подтолкнули сотрудники Следственного комитета, которые подсказали, что с ним есть вероятность, что пропавшее найдут: тяжёлые бронзовые скульптуры, например, могли сдать на металлолом. По словам петербурженки, мародёры заглянули и к соседям: некоторые рассказали, что не удалось найти технику.



Фото: Предоставлено Марией Фото: Предоставлено Марией Поделиться Поделиться





