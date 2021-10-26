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Бастрыкин поручил проверить, оскорбляет ли ветеранов картина петербургского художника «Живые и мертвые»

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства по Петербургу организовать проверку оскорбительности картины художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые». Об этом 26 октября сообщается на сайте СК.

В сообщении уточняется, что решение принято «после обращений граждан и публикаций в СМИ, связанных с возможным оскорбительным характером образов на картине».

«Фонтанка» писала, что после выставки «Г.К.Ч.П» в галерее «Свиное рыло» общественники начали писать жалобы в полицию, обвиняя художника Кирилла Миллера в реабилитации нацизма за картину. На ней изображены люди, которые несут портреты черепов и монстров. Некоторые из пользователей социальных сетей ассоциировали сюжет с «Бессмертным полком» и принялись распространять информацию о том, что полотно якобы называется «Нетленный полк 2». https://www.fontanka.ru/2021/09/29/70163378/

Сам Миллер отрицает свою вину. Он заявлял, что на картине нет никаких связей с Россией, помимо этого, на ней отсутствуют какие-либо воинские символы. Интервью с художником читайте на 47news.

Кирилл Миллер — ленинградский и петербургский художник. Родился в 1959 году в Ленинграде. В позднем СССР провёл более 30 персональных выставок. Работал художником рок-группы «АукцЫон». Регулярный участник выставок в составе художественных объединений «Митьки» и «Колдовские художники». Лауреат петербургской премии в области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года» (2000).

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Комментарии (12)

SWd
Что-то много в петербургских новостях Бастрыкина стало. Не метит ли он на место Беглова? Очень уж походит на банальную раскрутку персонажа
LiChaBaTa
Бастрыкин, не пора дешовый пиар прекратить?
266425449
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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