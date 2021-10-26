Бастрыкин поручил проверить, оскорбляет ли ветеранов картина петербургского художника «Живые и мертвые»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства по Петербургу организовать проверку оскорбительности картины художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые». Об этом 26 октября сообщается на сайте СК.



В сообщении уточняется, что решение принято «после обращений граждан и публикаций в СМИ, связанных с возможным оскорбительным характером образов на картине».



«Фонтанка» писала, что после выставки «Г.К.Ч.П» в галерее «Свиное рыло» общественники начали писать жалобы в полицию, обвиняя художника Кирилла Миллера в реабилитации нацизма за картину. На ней изображены люди, которые несут портреты черепов и монстров. Некоторые из пользователей социальных сетей ассоциировали сюжет с «Бессмертным полком» и принялись распространять информацию о том, что полотно якобы называется «Нетленный полк 2». https://www.fontanka.ru/2021/09/29/70163378/

