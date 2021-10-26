В Петербурге пока не выходит делать по 40 тысяч прививок от ковида в день, как просил Беглов

Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге выросли вдвое, но дальше 20 с небольшим тысяч инъекций в день не двигаются. Губернатор Александр Беглов ставил планку в 40 тысяч.



Как сообщили в комздраве 26 октября, за понедельник в Петербурге привито 17 572 человека (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего (с ревакцинацией, вторыми дозами) сделано 23 712 инъекций.



Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о кодах в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767 инъекций, 22 октября — 25 420 инъекций — вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией.

