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В Петербурге пока не выходит делать по 40 тысяч прививок от ковида в день, как просил Беглов

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Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге выросли вдвое, но дальше 20 с небольшим тысяч инъекций в день не двигаются. Губернатор Александр Беглов ставил планку в 40 тысяч.

Как сообщили в комздраве 26 октября, за понедельник в Петербурге привито 17 572 человека (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего (с ревакцинацией, вторыми дозами) сделано 23 712 инъекций.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о кодах в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767 инъекций, 22 октября — 25 420 инъекций — вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией.

В свою очередь губернатор Александр Беглов заявил, что «для эффективного противодействия эпидемии этого мало». И нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в этой инструкции.

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Комментарии (6)

ВладиславA.
Не у тех просил. Надо у избиркома просить. Тогда моментально будет результат.
Павелко Алексей
Да, давно Вы Татьяна уже переболели, скоро уже год, наверное.Видимо забыли.надо Сберу напомнить по номеру карты
Aspetro
И так нигде нет талонов. А если весь город привьется, как они хотят, то надо будет больше 30000 в день делать.
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