Полиция пришла с обыском в петербургский муниципалитет «Волковское»

«Было дело, да. Действительно, [ОБЭП проводил]. Я лично там был сегодня, видел... Когда я там был, они только начали вскрывать помещения. Там все помещения были закрыты, кроме, может, опеки и отдела благоустройства, они присутствовали зачем-то», — рассказал он и предположил, что обыски связаны с возбужденным ранее уголовным делом.
Депутат добавил, что пришедших в муниципалитет представителей правоохранительных органов уже видел, когда давал объяснения в ОБЭПе по возбужденному ранее делу о взятке.
В августе оперативники экономической полиции задержали замглавы местной администрации Никиту Махова, а через несколько часов — депутата этого же муниципалитета, на тот момент единоросса Александра Савченкова, которому Махов под контролем правоохранителей передал конверт с деньгами.
Следственный комитет возбудил дело о взятке группой лиц по предварительному сговору. После задержания «Единая Россия» исключила Савченкова из своих рядов.