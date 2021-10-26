Работа переписчиком как достижение. В СПбГУ собираются добавить льготных баллов для поступающих в магистратуру

Как сообщается на сайте СПбГУ 26 октября, накануне в вузе состоялось заседание учёного совета. На нём обсуждалась возможность добавления баллов при поступлении в магистратуру тем студентам, которые работали переписчиками. Согласно приказу Минобрнауки, вузы вправе самостоятельно устанавливать перечень индивидуальных достижений, учитывающихся при приёме на обучение.

«На заседании приемной комиссии СПбГУ будет рассмотрен вопрос об учете участия поступающих во Всероссийской переписи населения в качестве индивидуального достижения при приеме на обучение по программам магистратуры с начислением 5 баллов, включаемых вместе с результатами вступительного испытания в сумму конкурсных баллов», — говорится на сайте СПбГУ.



Студенты СПбГУ массово жаловались на принуждение к работе на Всероссийской переписи населения. Учащиеся, в том числе, опасались за свою безопасность. Студентам экономического факультета было предписано совершить обход не самых благополучных дворов в Купчино. «Вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей беседы», — так на опасения студентов отреагировал первый замдекана экономического факультета доцента Юрий Гузов. Позже его отстранили от работы.

