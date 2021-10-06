Нормальные — налево, убогие — направо. СПбГУ отстранил первого замдекана, который пугал студентов «изнасилованием» во время работы переписчиками

Причиной кадровых изменений стали скриншоты переписки в официальной системе СПбГУ для дистанта — msteams. На вопрос студента о практике Гузов ответил: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтеры, саботажники ждут отчисления».

СПбГУ освободил от исполнения обязанностей первого замдекана экономического факультета Юрия Гузова. Поводом стали его высказывания. Об этом 6 октября говорится в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

«Фонтанка» писала, что согласно соглашению между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, студенты 35 направлений обучения будут проходить практику в качестве переписчиков на Всероссийской переписи населения. Университет обязан предоставить 1000 человек.



Студенты, которые получают соцвыплаты, не могут быть устроены в Петростат для участия в переписи, иначе им придется отказаться от выплат. Поэтому им рекомендуют устроиться в качестве волонтеров, зарплату они получать не будут. Именно их, по данным «Фонтанки», Гузов и назвал «убогими».



Ранее в ходе двухчасового онлайн-совещания в СПбГУ студенты экономического факультета узнали, что им придется работать в «не особенно удачных с точки зрения криминала» Невском и Фрунзенском районах. Одна из студенток заявила, что девушкам в этих районах находиться опасно, на что Гузов сказал: «Что касается криминала, то вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей с вами беседы».

