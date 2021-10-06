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Нормальные — налево, убогие — направо. СПбГУ отстранил первого замдекана, который пугал студентов «изнасилованием» во время работы переписчиками

СПбГУ отстранил первого замдекана, который пугал студентов «изнасилованием» во время работы переписчиками

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СПбГУ освободил от исполнения обязанностей первого замдекана экономического факультета Юрия Гузова. Поводом стали его высказывания. Об этом 6 октября говорится в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

Вместо Гузова на эту должность назначен Виктор Титов.

Причиной кадровых изменений стали скриншоты переписки в официальной системе СПбГУ для дистанта — msteams. На вопрос студента о практике Гузов ответил: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтеры, саботажники ждут отчисления».

«Фонтанка» писала, что согласно соглашению между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, студенты 35 направлений обучения будут проходить практику в качестве переписчиков на Всероссийской переписи населения. Университет обязан предоставить 1000 человек.

Студенты, которые получают соцвыплаты, не могут быть устроены в Петростат для участия в переписи, иначе им придется отказаться от выплат. Поэтому им рекомендуют устроиться в качестве волонтеров, зарплату они получать не будут. Именно их, по данным «Фонтанки», Гузов и назвал «убогими».

Ранее в ходе двухчасового онлайн-совещания в СПбГУ студенты экономического факультета узнали, что им придется работать в «не особенно удачных с точки зрения криминала» Невском и Фрунзенском районах. Одна из студенток заявила, что девушкам в этих районах находиться опасно, на что Гузов сказал: «Что касается криминала, то вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей с вами беседы».

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Комментарии (3)

polinmole
Так, секундочку... А как насчёт тех, кто сам оплачивает это сомнительное образование по баснословной цене? А таких там процентов 60, ибо поступить на бюджет могут в основном целевики (читай - дети чиновников), ну и те, кто получает соцвыплаты ( с проблемами по здоровью или сироты). Надеюсь, только бюджетников отправят, хотя тоже не очень красиво. Вообще-то практику проходят в библиотеках, архивах, НИИ. Там работы полно им по специальности. А денежки, выделенные на специальных переписчиков кто прикарманит? Универ? Курирующий его чиновник?
Ref
Первого замдекана отправить на перепись населения волонтером...
nuga
За такие слова дискриминации студентов и разделения их на чистых и нечистых официальным лицом вуза,ждёт дисквалификация .Студенты,как будто в рабстве,судя по обращению с ними .
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