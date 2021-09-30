«Вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей беседы». Студентов СПбГУ обязали переписать население Купчино

На совещании преподаватель СПбГУ, доцент кафедры статистики, учёта и аудита Юрий Гузов заявил, что каждый из студентов должен предоставить документы для оформления на работу в качестве переписчика. Избежать этой участи смогут только официально заболевшие. Поквартирный обход засчитают в качестве практики, при этом те, кто решит пройти и профессиональную практику, смогут это сделать в феврале или марте.

Участие студентов СПбГУ во Всероссийской переписи населения будет обязательным. Об этом учащимся экономического факультета сообщили в ходе двухчасового онлайн совещания 29 сентября (запись встречи есть в распоряжении «Фонтанки»).

За экономическим факультетом закрепили «не особенно удачные с точки зрения криминала» Невский и Фрунзенский районы. По словам Гузова, они сильно «выделяются с точки зрения наркотиков», также там орудуют две национальные «мафиозные группировки». Переписчикам предоставят информацию о криминальных квартирах, посещать их нужно будет в сопровождении полицейских.

«Находиться девушкам в этих районах очень опасно, — парировала одна из студенток. — в комментария под статьями на «Фонтанке» мы прочитали: студенты ко мне не приходите, а вот студенточек я жду. Эти слова вызывают у меня как минимум панику».

Студенты добавили, что в решении властей провести перепись населения руками учащихся чувствуется желание сэкономить, и попросили предоставить право выбора, так как есть те, кто готов добровольно согласиться на эту работу.

«Участие в переписи — вещь благородная, Всероссийское мероприятие проходит раз в 10 лет, — рассудил Гузов. — Что касается криминала, то вас могут изнасиловать и через10 минут после нашей с вами беседы. Здесь мы наоборот предупреждаем, что ходить по одному не стоит».