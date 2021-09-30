«Вас могут изнасиловать и через 10 минут после нашей беседы». Студентов СПбГУ обязали переписать население Купчино

Участие студентов СПбГУ во Всероссийской переписи населения будет обязательным. Об этом учащимся экономического факультета сообщили в ходе двухчасового онлайн совещания 29 сентября (запись встречи есть в распоряжении «Фонтанки»).
На совещании преподаватель СПбГУ, доцент кафедры статистики, учёта и аудита Юрий Гузов заявил, что каждый из студентов должен предоставить документы для оформления на работу в качестве переписчика. Избежать этой участи смогут только официально заболевшие. Поквартирный обход засчитают в качестве практики, при этом те, кто решит пройти и профессиональную практику, смогут это сделать в феврале или марте.
За экономическим факультетом закрепили «не особенно удачные с точки зрения криминала» Невский и Фрунзенский районы. По словам Гузова, они сильно «выделяются с точки зрения наркотиков», также там орудуют две национальные «мафиозные группировки». Переписчикам предоставят информацию о криминальных квартирах, посещать их нужно будет в сопровождении полицейских.
«Находиться девушкам в этих районах очень опасно, — парировала одна из студенток. — в комментария под статьями на «Фонтанке» мы прочитали: студенты ко мне не приходите, а вот студенточек я жду. Эти слова вызывают у меня как минимум панику».
Студенты добавили, что в решении властей провести перепись населения руками учащихся чувствуется желание сэкономить, и попросили предоставить право выбора, так как есть те, кто готов добровольно согласиться на эту работу.
«Участие в переписи — вещь благородная, Всероссийское мероприятие проходит раз в 10 лет, — рассудил Гузов. — Что касается криминала, то вас могут изнасиловать и через10 минут после нашей с вами беседы. Здесь мы наоборот предупреждаем, что ходить по одному не стоит».
Каждый переписчик должен будет обойти 200 квартир. За работу заплатят, оклад составит от 18 тысяч рублей. Согласно соглашению между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, практика в качестве переписчиков будет организована для студентов 35 направлений обучения в СПбГУ (от экономики до межъязыковой коммуникации). Университет обязан предоставить 1000 человек.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках. На сайте «Госуслуги» её проведут с 15 октября по 8 ноября.