«Студент не должен быть брошен на это время». Глава Минобрнауки попросил вузы проверить знания студентов после «ковидных» каникул

Как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 26 октября, перед нерабочей неделей преподаватели вузов должны проверить доступность университетских электронных библиотек, которыми могут воспользоваться студенты. «Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты», — цитирует слова Фалькова телеграмм-канал ведомства.



Минобрнауки на время нерабочей недели рекомендовал вузам переводить студентов на удалёнку или организовать самостоятельное обучение. Петербургская Высшая школа экономики ушла на дистант до конца года.

