Минобрнауки предлагает вузам переводить студентов на удаленку

Российские вузы на период нерабочих дней могут перевести студентов на удаленку или «самостоятельную работу». Об этом 22 октября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.



Он подчеркнул, что в последнем случае работу должны «методически обеспечить на должном уровне» вузы, а затем проверить знания учащихся. Каким образом будет проходить проверка, министр не уточнил.



«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции — это вакцинация», — добавил Фальков (цитата по РИА Новости).