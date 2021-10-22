FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Минобрнауки предлагает вузам переводить студентов на удаленку

4
Печать

Российские вузы на период нерабочих дней могут перевести студентов на удаленку или «самостоятельную работу». Об этом 22 октября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что в последнем случае работу должны «методически обеспечить на должном уровне» вузы, а затем проверить знания учащихся. Каким образом будет проходить проверка, министр не уточнил.

«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции — это вакцинация», — добавил Фальков (цитата по РИА Новости).

Президент России Владимир Путин 20 октября одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

zonnek
А вот интересно... "Удаленка" эта та же "заочка" или, что ещё хуже, "дистанционка". Те кто хотел учится и поступил на очный бюджет или на очное коммерческое отделение... Как то все это (оплата, часы занятий и пр.) будет пересматриваться? Я не о тех студентах, которые время учебы посвящают участием в различных акция, антиковидных патрулях и волонтерстве в учебное время. С этими понятно, этих вообще гнать надо. Я о нормальных, за теми кто пришел за знаниями и специальностью.
Эд Хэммет
Скоро мы получим новую генерацию специалистов с высшим образованием, получивших оное в эпоху КОВИДа в условиях удалённого обучения. Попасть на приём к такому, например, врачу не хотелось бы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний