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Комтранс Петербурга усилил проверки соблюдения масочного режима на земле и под землей

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Комитет по транспорту будет усиленно следить за тем, как петербуржцы носят маски в общественном транспорте. Мобильные бригады уже работают во всех районах города, сообщили 26 октября в Смольном.

Отказавшиеся от СИЗ обзаведутся актом по факту выявленного нарушения. На их основании будут составляться административные протоколы.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

«За прошедшую неделю в рамках деятельности межведомственной транспортной комиссии Петербурга проведено 115 мероприятий, направленных на контроль соблюдения гражданами масочного режима в наземном общественном транспорте. По фактам нарушений составлено 15 актов», — поделились итогами своей работы в комитете по транспорту.

В метрополитене за период с 18 по 24 октября проведено 2 016 контрольных мероприятий, составлено 18 актов.

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1 106 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии. С 30 октября в Петербурге вводятся жесткие ограничения. Все самое важное об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Hans-Christian
Интересно, а как они вообще составляют протоколы? Находятся идиоты, которые им документы предъявляют? Или эти "сотрудники Комтранса" подтягивают сотрудников транспортной полиции?
Наверняка все акты составлены либо на студентов, либо на пенсионеров - на тех, к кому психологически легче наехать.
angel of death
встречайте сотни безмасочников на спуска с эскалатора - на каждой станции метро найдёте тысячи таких =)
Happy White
Усилил - это ходил один проверяющий, а теперь их двое?
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