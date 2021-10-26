Комтранс Петербурга усилил проверки соблюдения масочного режима на земле и под землей

Комитет по транспорту будет усиленно следить за тем, как петербуржцы носят маски в общественном транспорте. Мобильные бригады уже работают во всех районах города, сообщили 26 октября в Смольном.



Отказавшиеся от СИЗ обзаведутся актом по факту выявленного нарушения. На их основании будут составляться административные протоколы.

