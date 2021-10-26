Комтранс Петербурга усилил проверки соблюдения масочного режима на земле и под землей

Комитет по транспорту будет усиленно следить за тем, как петербуржцы носят маски в общественном транспорте. Мобильные бригады уже работают во всех районах города, сообщили 26 октября в Смольном.
Отказавшиеся от СИЗ обзаведутся актом по факту выявленного нарушения. На их основании будут составляться административные протоколы.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
«За прошедшую неделю в рамках деятельности межведомственной транспортной комиссии Петербурга проведено 115 мероприятий, направленных на контроль соблюдения гражданами масочного режима в наземном общественном транспорте. По фактам нарушений составлено 15 актов», — поделились итогами своей работы в комитете по транспорту.
В метрополитене за период с 18 по 24 октября проведено 2 016 контрольных мероприятий, составлено 18 актов.
За последние сутки в России от коронавируса скончались 1 106 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии. С 30 октября в Петербурге вводятся жесткие ограничения. Все самое важное об этом — в материале «Фонтанки».