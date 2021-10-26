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Кинотеатры, концертные залы и цирк в Петербурге будут пускать посетителей по QR-коду уже 8 ноября

Власти Петербурга ускорили введение QR-кодов в ряде организаций.

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Как следует из разъяснений, опубликованных комитетом по промышленной политике, кинотеатры, концертные залы и цирки будут пускать посетителей по QR-коду с 8 ноября. То же относится к домам отдыха, но там наравне с подтверждением вакцинации и перенесенного заболевания принимается отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что QR-коды в кинотеатрах, концертных залах и цирках станут обязательными с 15 ноября, а в домах отдыха — с 1 декабря. Все эти организации должны приостановить работу на период нерабочих дней, но, согласно последней версии 121-го коронавирусного постановления, после возобновления работы с 8 ноября уже должны спрашивать QR-коды.

С 1 ноября QR-коды также обязательны для посещения спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября — для бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений, церемоний бракосочетания. С 1 декабря — для заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

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Комментарии (16)

Alex000
Цирк в Петербурге.
EugenPark
и опять в списке нет транспорта!
nuga
Магнит запретил проход невакцнированным в свой магазин в Смоленской обл,так что скоро будут по всей стране. В Белгородской обл не пропустили вакцинированную мать с невакцинированным 2 леткой. Намек поняли-детей под укол. Белгородчина это полигон для отработки сегрегации будущего России,там ввели штрафы для уклонистов,включая пенсионеров и лиц старше 60 лет15-40 тыс.Гинцбург открыто признал,что цель -пометить всех граждан,тот,кто с липовым сертификатом,легко тестируется на наличие жижи внутри,таким образом в будущем меченные будут сканировать свои тела,а не коды. Путин послал в регионы Росгвардию,МЧС,Минобороны и ведомство Поповой для широчайших полномочий. Новый дивный мир строят,не спросив население.
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