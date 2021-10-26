Кинотеатры, концертные залы и цирк в Петербурге будут пускать посетителей по QR-коду уже 8 ноября

Как следует из разъяснений, опубликованных комитетом по промышленной политике, кинотеатры, концертные залы и цирки будут пускать посетителей по QR-коду с 8 ноября. То же относится к домам отдыха, но там наравне с подтверждением вакцинации и перенесенного заболевания принимается отрицательный результат ПЦР-теста.



Ранее сообщалось, что QR-коды в кинотеатрах, концертных залах и цирках станут обязательными с 15 ноября, а в домах отдыха — с 1 декабря. Все эти организации должны приостановить работу на период нерабочих дней, но, согласно последней версии 121-го коронавирусного постановления, после возобновления работы с 8 ноября уже должны спрашивать QR-коды.

