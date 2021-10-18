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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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Новые правила в Петербурге. Для чего нужен QR-код

Смольный ужесточил санэпидемиологические ограничения. С 1 ноября для посещения мероприятий и общественных мест потребуется специальный код.

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Комментарии (16)

asgard
Хотите как в Европе?
Laska77
не вижу смысла, без QR-кода никуда, т.е иди колись, или справку что переболел, или справку что медотвод (болезни и т.п., иммунитет слабый). Людям, кто не укололся никуда нельзя, а у кого медотвод можно везде?! Даже на красный свет переходить дорогу? ппц логика
VKuser199962806
Без кода пускают только на работу.
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