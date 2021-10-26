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Смольный составил для бизнеса методичку по проверке QR-кодов. Подлинность придется подтверждать удостоверением личности

Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода

Комитет по промышленной политике Петербурга опубликовал методические рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у посетителей.

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Печать

Как следует из документа, посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным за проверку сотрудникам организации для доступа на ее территорию. В случае отказа предоставления посетителями указанных документов сотрудникам организации необходимо отказать в обслуживании (либо предотвратить допуск в организацию).

QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. Для проверки подлинности сотрудник организации должен отсканировать его камерой мобильного телефона и перейти по ссылке на портал госуслуг.

«Достоверность должна быть обеспечена. В том числе идентифицирующими документами», — говорится в методичке. В КППИТ подтвердили, что речь идет об удостоверении личности.

По российским законом удостоверением личности является паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный билет, а также свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет). Ранее бизнес выражал опасения, что не сможет реализовать проверку QR-кодов, так как не имеет возможности требовать у посетителей предъявить удостоверение личности.

Требования QR-кодов ранее были введены 121-м коронавирусным постановлением. С 30 октября QR-код или заменяющую его справку о вакцинации (для иностранцев) или медотводе нужно будет предъявлять на входе в театры и музеи. Затем требование распространится и на другие сферы.

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Комментарии (9)

Mikkä Karhunen
на каком основании продавец или охранник имеют право требовать паспорт,в России не военное положение и не пандемия,чтобы таскать паспорт с собой
perrkele_sattana
А давайте запретим оплачивать коммунальные услуги и взносы на капремонт всем, кто не вакнулся - пусть мучаются угрызениями совести
vader
Это действительно прекрасно, как любит говорить Невзоров. Сотрудников коммерческих организаций обязывают выполнять функции, которые им выполнять запрещено законом.
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