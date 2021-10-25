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Омбудсмен: В Саратове возбудили уголовное дело против матери, которая тащила дочь за капюшон по лестнице

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Против жительницы Саратова, которая тащила дочь за капюшон куртки по лестнице за якобы украденные деньги, возбудили уголовное дело. Об этом 25 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

«Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Фигурантке дела грозит до трех лет лишения свободы», — рассказала омбудсмен РИА Новости.

Загородняя отметила, что намерена встретиться с мамой ребенка и с представителями школы, где обучается девочка. «Есть предварительные данные, что на учетах семья не состояла, благополучная семья. Ситуация на контроле», — добавила она.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Накануне региональный СК и прокуратура начали проверку опубликованной в соцсетях видеозаписи, на которой женщина тащит дочь по лестнице за капюшон так, что тело ребенка волочится по ступеням. Конфликт произошёл якобы из-за того, что подросток стащила у нее 200 рублей. Инцидент произошел на Тверской улице. Также в паблике было опубликовано другое видео. На кадрах водитель автомобиля «КИА Рио» орёт на школьницу, обвиняя ее в том, что она украла деньги и пугает вызовом полиции. В ответ девочка плачет и говорит, что лучше будет жить на улице.

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Комментарии (3)

Brevnault
Каким надо быть дебилом, чтобы ребёнка по лестнице тащить за капюшон. Он же мог оторваться. За воротник надо было.
Флуктуация
Дети кого хошь доведут. Родителей жалко. Тем более, если для них важны каждые 200 р
07A
А 200 рублей так и не отдала? Молодец, так закаляется сталь!
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