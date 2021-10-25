Омбудсмен: В Саратове возбудили уголовное дело против матери, которая тащила дочь за капюшон по лестнице

«Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Фигурантке дела грозит до трех лет лишения свободы», — рассказала омбудсмен РИА Новости .

Против жительницы Саратова, которая тащила дочь за капюшон куртки по лестнице за якобы украденные деньги, возбудили уголовное дело. Об этом 25 октября сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Загородняя отметила, что намерена встретиться с мамой ребенка и с представителями школы, где обучается девочка. «Есть предварительные данные, что на учетах семья не состояла, благополучная семья. Ситуация на контроле», — добавила она.



Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Накануне региональный СК и прокуратура начали проверку опубликованной в соцсетях видеозаписи, на которой женщина тащит дочь по лестнице за капюшон так, что тело ребенка волочится по ступеням. Конфликт произошёл якобы из-за того, что подросток стащила у нее 200 рублей. Инцидент произошел на Тверской улице. Также в паблике было опубликовано другое видео. На кадрах водитель автомобиля «КИА Рио» орёт на школьницу, обвиняя ее в том, что она украла деньги и пугает вызовом полиции. В ответ девочка плачет и говорит, что лучше будет жить на улице.

