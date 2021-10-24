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В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за якобы украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку

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В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку.

Прокуратура и СУ СК по Саратовской области проводят проверку по факту жестокого обращения жительницы Энгельса со своей дочерью. Об этом 24 октября сообщается на сайтах ведомств.

Утром в соцсетях распространилась запись, на которой женщина тащит дочь по лестнице за капюшон так, что тело ребенка волочится по ступеням. Конфликт произошёл якобы из-за того, что подросток стащила у нее 200 рублей. Инцидент произошел на Тверской улице.

Также в паблике было опубликовано другое видео, снятое очевидцами. На кадрах водитель автомобиля «КИА Рио» орёт на школьницу.

«Этот ребенок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа искала ее», — поспешила объясниться мать и начала пугать дочь вызовом полиции. В ответ девочка заплакала и сказала, что лучше будет жить на улице.

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Комментарии (1)

hal9000
Какая мать такая и дочь..)..чё на зеркало пенять..сама бы не воровала и дочь бы не стала..
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