В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за якобы украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку

В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку.

Прокуратура и СУ СК по Саратовской области проводят проверку по факту жестокого обращения жительницы Энгельса со своей дочерью. Об этом 24 октября сообщается на сайтах ведомств.

Утром в соцсетях распространилась запись, на которой женщина тащит дочь по лестнице за капюшон так, что тело ребенка волочится по ступеням. Конфликт произошёл якобы из-за того, что подросток стащила у нее 200 рублей. Инцидент произошел на Тверской улице.