В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за якобы украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку

В Энгельсе мать протащила дочь по лестнице за украденные 200 рублей. Прокуратура и СК начали проверку.
Прокуратура и СУ СК по Саратовской области проводят проверку по факту жестокого обращения жительницы Энгельса со своей дочерью. Об этом 24 октября сообщается на сайтах ведомств.
Утром в соцсетях распространилась запись, на которой женщина тащит дочь по лестнице за капюшон так, что тело ребенка волочится по ступеням. Конфликт произошёл якобы из-за того, что подросток стащила у нее 200 рублей. Инцидент произошел на Тверской улице.
Также в паблике было опубликовано другое видео, снятое очевидцами. На кадрах водитель автомобиля «КИА Рио» орёт на школьницу.
«Этот ребенок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа искала ее», — поспешила объясниться мать и начала пугать дочь вызовом полиции. В ответ девочка заплакала и сказала, что лучше будет жить на улице.