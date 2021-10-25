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Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафов в 17 млн рублей

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Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке выплаты административных штрафов в размере 17 млн рублей. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба столичных судов.

Facebook был оштрафован за отказ удалить запрещенный контент. Компания просила отсрочить уплату, «ссылаясь на технические проблемы».

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021 г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Facebook было отказано в отсрочке уплаты штрафов на 26 миллионов рублей. Соцсеть оштрафовали за отказ удалять призывы пользователей выходить на несогласованные акции протеста.

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Комментарии (5)

Денеб
Как-то совсем не вызывает сочувствия..... Все беды - от социальных сетей...... Гори огнём Цукерберг вместе со своим детищем.....
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