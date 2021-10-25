Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафов в 17 млн рублей

Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке выплаты административных штрафов в размере 17 млн рублей. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба столичных судов.
Facebook был оштрафован за отказ удалить запрещенный контент. Компания просила отсрочить уплату, «ссылаясь на технические проблемы».
«Постановлениями мирового судьи судебного участка №374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021 г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Facebook было отказано в отсрочке уплаты штрафов на 26 миллионов рублей. Соцсеть оштрафовали за отказ удалять призывы пользователей выходить на несогласованные акции протеста.