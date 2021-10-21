Суд не согласился отсрочить выплату штрафов Facebook

Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке уплаты штрафов на 26 миллионов рублей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичных судов.



«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы от 21.10.2021 г. «Фейсбук Инк». (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений до 19.11.2021 г., которыми на «Фейсбук» наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей», — говорится в сообщении.



Также Таганский суд направил судебным приставам материалы о принудительном взыскании с Facebook 17 миллионов рублей штрафов. Сегодня соцсеть попросила отсрочку уплаты, «ссылаясь на технические проблемы». Это заявление суд рассмотрит 25 октября.