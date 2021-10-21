FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Суд не согласился отсрочить выплату штрафов Facebook

1
Печать

Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке уплаты штрафов на 26 миллионов рублей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичных судов.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы от 21.10.2021 г. «Фейсбук Инк». (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении повторных заявлений об отсрочке исполнения постановлений до 19.11.2021 г., которыми на «Фейсбук» наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также Таганский суд направил судебным приставам материалы о принудительном взыскании с Facebook 17 миллионов рублей штрафов. Сегодня соцсеть попросила отсрочку уплаты, «ссылаясь на технические проблемы». Это заявление суд рассмотрит 25 октября.

17 октября стало известно, что приставы начали принудительное взыскание штрафов с компании. Facebook попросил отсрочку, но суд решил иначе.

В мае Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на 26 млн рублей. Соцсеть отказывалась удалять призывы пользователей выходить на несогласованные акции протеста.

Общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266404821
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благод.арна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний