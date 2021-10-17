Приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

Судебные приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять признанную запрещённой в РФ информацию. Данные об этом размещены в картотеке исполнительных производств на сайте ФССП 17 октября.
Судя по информации службы судебных приставов, речь идет сразу о шести исполнительных листах на 3 млн каждый и двух по 4 млн. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Должником значится «ФЕЙСБУК ИНК. (FACEBOOK INC.), УИЛЛОУ РОУД, КАЛИФОРНИЯ Г, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 1601, КОРП94025, WILOOW ROAD, MENLO PARK Г, CA, 1601»
Собственного юрлица в России у Facebook нет. Однако еще в 2017 году подразделения компании встали на учет в специальный реестр ФНС https://lkioreg.nalog.ru/ru/registry#. В нем сейчас значатся две компании группы в категории «Программное обеспечение и игры» (Facebook Ireland Limited и Facebook Payments International Limited) и одна в разделе «Реклама и торговые площадки» (Facebook Technologies Ireland Limited). Таким образом, де-факто Facebook является налогоплательщиком в России и ежеквартально платит НДС со своих доходов.
Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на 26 млн рублей. Соцсеть отказывалась удалять призывы пользователей выходить на несогласованные акции протеста.