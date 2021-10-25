В Центре Гамалеи объяснили, какой «маркер» в «Спутнике» сразу выдает липовую вакцинацию

Странно, вроде бы наши мудрые врачи и профессора вещали в сми, что не у всех людей в принципе вырабатываются антитела. У некоторых их вырабатывается совсем мало, организмы-то у всех разные. Знаю подлинный случай, когда после перенесенного подтвержденного ковида у человека не выработалось антител вовсе. по крайней мере, их не определил анализ. А после вакцины они вырабатываются далеко не сразу. Т.е. если они схватят только что вакцинированного человека, у которого еще не успели они выработаться, то сделают заключение, что сертификат липовый? Это апофигей маразма и агрессии в обществе