В Центре Гамалеи объяснили, какой «маркер» в «Спутнике» сразу выдает липовую вакцинацию

«Вакцинированных» с купленными сертификатами позволит выявить особый «маркер» — отсутствие антител к аденовирусу, заявил главный научный сотрудник НИИ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Если вы получаете вакцину «Спутник», то у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26 типа и 5 типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена», — рассказал Альтштейн «Фонтанке» 25 октября.
Ранее глава НИИ Александр Гинцбург заявил, что вычислить заболевшего с поддельным сертификатом можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата, и у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев.