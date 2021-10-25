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В Центре Гамалеи объяснили, какой «маркер» в «Спутнике» сразу выдает липовую вакцинацию

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«Вакцинированных» с купленными сертификатами позволит выявить особый «маркер» — отсутствие антител к аденовирусу, заявил главный научный сотрудник НИИ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Если вы получаете вакцину «Спутник», то у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26 типа и 5 типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена», — рассказал Альтштейн «Фонтанке» 25 октября.

Ранее глава НИИ Александр Гинцбург заявил, что вычислить заболевшего с поддельным сертификатом можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата, и у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев.

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Комментарии (30)

266325174
Странно, вроде бы наши мудрые врачи и профессора вещали в сми, что не у всех людей в принципе вырабатываются антитела. У некоторых их вырабатывается совсем мало, организмы-то у всех разные. Знаю подлинный случай, когда после перенесенного подтвержденного ковида у человека не выработалось антител вовсе. по крайней мере, их не определил анализ. А после вакцины они вырабатываются далеко не сразу. Т.е. если они схватят только что вакцинированного человека, у которого еще не успели они выработаться, то сделают заключение, что сертификат липовый? Это апофигей маразма и агрессии в обществе
266419050
Вот уже и маркёры появились… Интересно какие!? По поводу количества «антител» прильните к рекомендациям ВОЗ- там написано про достаточный уровень, если своего образования не хватает
Zingelshooher
Теперь было бы не плохо узнать, сколько " с маркерами" похоронили и хоронят!?
И какие маркеры у других ВАКЦИН!!
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