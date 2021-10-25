Беглов: Все 18 «красных» зон Петербурга работают под большой нагрузкой

Губернатор Александр Беглов заявил, что всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге оставалась на высоком уровне и ситуация в городе требует дополнительных мер.



«Все 18 «красных» зон Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможном объеме сохранить оказание плановой помощи. Эпидемическая ситуация в Петербурге, как и в стране в целом, требует дополнительного регулирования», — заявил губернатор 25 октября в своем традиционном радиообращении.

