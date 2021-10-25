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Беглов: Все 18 «красных» зон Петербурга работают под большой нагрузкой

По словам губернатора, ситуация в городе требует дополнительных мер.

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Губернатор Александр Беглов заявил, что всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге оставалась на высоком уровне и ситуация в городе требует дополнительных мер.

«Все 18 «красных» зон Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможном объеме сохранить оказание плановой помощи. Эпидемическая ситуация в Петербурге, как и в стране в целом, требует дополнительного регулирования», — заявил губернатор 25 октября в своем традиционном радиообращении.

Поэтому в городе был объявлен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Зачем нужен локдаун и сколько он продлится в Петербурге — читайте здесь.

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Комментарии (6)

Diderot
На празднике корабликов и вялых парусах про красные зоны надо было извилиной единственной шевелить
Alxx
Да, я тоже плотно тружусь на работе!Но от моей деятельности почему-то есть результат. Чего не могу сказать про тружеников от медицины. И я точно не прошу закрывать ничей бизнес, когда в моей работе возникают проблемы. Причём, все правила игры со своей стороны - я выполнил: и сам прививку сделал, и 80% сотрудников заставил. Но, мне все равно не дают жить. Потому что, где-то кто-то сел в калошу и "под нагрузкой".
VKuser4636990
Беглов, это твои личные проблемы. Хочется что-то закрыть, -закрой свой смольный.
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