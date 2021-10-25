Попова: нерабочие дни — не локдаун, просто людей вынуждают побыть с семьей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грядущие нерабочие дни — это не локдаун. Это меры, которые вынуждают россиян побыть с семьей и побольше гулять на свежем воздухе, рассказала она 25 октября в эфире «Первого канала».



«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — сказала глава ведомства (цитата по РИА Новости).



Также Попова отметила, что на майских праздниках нерабочие дни позволили избежать роста заболеваемости.

