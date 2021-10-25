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Попова: нерабочие дни — не локдаун, просто людей вынуждают побыть с семьей

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грядущие нерабочие дни — это не локдаун. Это меры, которые вынуждают россиян побыть с семьей и побольше гулять на свежем воздухе, рассказала она 25 октября в эфире «Первого канала».

«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — сказала глава ведомства (цитата по РИА Новости).

Также Попова отметила, что на майских праздниках нерабочие дни позволили избежать роста заболеваемости.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге будет действовать «жесткий локдаун». Вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Общероссийские выходные, как объявил президент Владимир Путин, продлятся до 7 ноября.

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Комментарии (32)

266419050
У тю тю, заботливая наша ….
Денеб
Для глубинного народа "побыть с семьёй" - это побухать дома и отлупить жену с детьми....
260602101
Хорошо сказала Попова ....Ребенок утром просыпается, а папа с мамой ругаются, что ВЫНУЖДЕНЫ друг с другом дома сидеть. Скрепы просты скрепятся накрепко.
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