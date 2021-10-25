В Петербурге обанкротился перевозчик, который возит автобусы в Пулково

Арбитражный суд признал ООО «Пассажиртранс» банкротом. Это один из перевозчиков Петербурга, которому не нашлось места после проведения транспортной реформы.
Решение суда было опубликовано на прошлой неделе, истцом выступает ООО ТД «Скиф». Процедура наблюдения, введенная в «Пассажиртрансе» ранее, прекращена, компания признается банкротом, в ней вводится конкурсное производство.
Компания «Пассажиртранс» значится в реестре коммерческих перевозчиков Петербурга. Согласно информации на сайте «Организатора перевозок», за ней закреплены два социальных маршрута — № 62, 156, но они были закрыты в первую волну пандемии и так не открывались заново. Кроме них в списке четыре коммерческих маршрута, среди которых можно выделить К-39 (станция метро «Московская» — аэропорт Пулково-1). В комитете по транспорту сообщили «Фонтанке», что заместить направления компании-банкрота предполагается за счет усиления других коммерческих и социальных маршрутов.
Добавим, «Пассажиртранса», как и почти всех нынешних перевозчиков, нет среди тех компаний, которые будут обслуживать обновленную маршрутную сеть Петербурга, которая начнет функционировать с апреля 2022 года. Все направления на ней распределены между четырьмя предприятиями: ООО «Вест-Сервис» будет обслуживать 167 маршрутов, АО «Третий парк» — 113 направлений, ООО «Домтрансавто» — 56 маршрутов, ООО «Такси» — 11.