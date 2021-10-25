В Петербурге обанкротился перевозчик, который возит автобусы в Пулково

Арбитражный суд признал ООО «Пассажиртранс» банкротом. Это один из перевозчиков Петербурга, которому не нашлось места после проведения транспортной реформы.



Решение суда было опубликовано на прошлой неделе, истцом выступает ООО ТД «Скиф». Процедура наблюдения, введенная в «Пассажиртрансе» ранее, прекращена, компания признается банкротом, в ней вводится конкурсное производство.



Компания «Пассажиртранс» значится в реестре коммерческих перевозчиков Петербурга. Согласно информации на сайте «Организатора перевозок», за ней закреплены два социальных маршрута — № 62, 156, но они были закрыты в первую волну пандемии и так не открывались заново. Кроме них в списке четыре коммерческих маршрута, среди которых можно выделить К-39 (станция метро «Московская» — аэропорт Пулково-1). В комитете по транспорту сообщили «Фонтанке», что заместить направления компании-банкрота предполагается за счет усиления других коммерческих и социальных маршрутов.

