Восстанавливать освещение после шторма в Петербурге будут до среды

Как сообщает 25 октября пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, за вечер пятницы, 22 октября, и субботу, 23 октября, специалисты «Ленсвета» обрезали участки с поврежденными сетями более чем на 200 адресах и с субботы по понедельник продолжили прокладывать новые сети. На сегодняшний день новые линии электроснабжения проложены на 150 участках сетей, еще 72 адреса находятся в работе. Бригады предприятия работают на линиях круглосуточно.
Также с 22 октября до утра 25 октября в производственно-диспетчерскую службу СПб ГБУ «Ленсвет» поступило 129 заявок из-за сломанных и повисших на сетях ветвей деревьев. По 42 из них работы еще продолжаются.
В Курортный район направили дополнительные бригады из других эксплуатационных подразделений предприятия. Сейчас там устранили 95 обрывов, 70 адресов еще в работе. Полностью восстановить уличное освещение рассчитывают к среде, 27 октября.
По данным комитета, всего в Петербурге было зафиксировано более 200 обрывов сети, преимущественно неизолированной. Самый большой урон понесли воздушные линии Курортного района, на который пришлось в общей сложности 165 обрывов. Основной удар стихии приняли линии электроснабжения вдоль прибрежной территории Финского залива, там их участки наиболее длинные и протяженные. В субботу, 23 октября, работы в первую очередь велись в Лисьем Носу, Ольгино и Сестрорецке. На следующий день сосредоточились на участках в районе Приморского шоссе — между Репино, Комарово, Зеленогорском, в сторону Молодежного и Ушково. С последствиями шторма можно познакомиться в материале «Фонтанки».