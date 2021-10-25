Восстанавливать освещение после шторма в Петербурге будут до среды

Как сообщает 25 октября пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, за вечер пятницы, 22 октября, и субботу, 23 октября, специалисты «Ленсвета» обрезали участки с поврежденными сетями более чем на 200 адресах и с субботы по понедельник продолжили прокладывать новые сети. На сегодняшний день новые линии электроснабжения проложены на 150 участках сетей, еще 72 адреса находятся в работе. Бригады предприятия работают на линиях круглосуточно.



Также с 22 октября до утра 25 октября в производственно-диспетчерскую службу СПб ГБУ «Ленсвет» поступило 129 заявок из-за сломанных и повисших на сетях ветвей деревьев. По 42 из них работы еще продолжаются.