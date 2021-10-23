FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Ленсвет» устранил только 50% повреждений после шторма. 90 адресов ждут выхода из тьмы

1
Печать

Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» наполовину восстановили сети электроснабжения после сильного шторма в Петербурге. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба учреждения.

Сильнее всего на себе прочувствовал последствия непогоды Курортный район. К пяти вечера многое было сделано на Приморском шоссе, улицах затопленного накануне Сестрорецка, Парголово и Левашово. Часть светильников в Репино, Комарово и Зеленогорске остаются обесточенными, как ранее сообщала «Фонтанка». В первую очередь электромонтёры работают на улицах и магистралях с интенсивным пешеходным и транспортным движением.

Больше 160 обрывов из-за упавших деревьев ликвидировано на данный момент, отработаны около сотни заявок. На 77 участках в Курортном, Выборгском, Приморском, Кировском, Петродворцовом и Красносельском районах стало светло, но 90 адресов еще находятся в работе.

«Приносим извинения за временные неудобства. Делаем все возможное, чтобы восстановить работу светильников в полном объёме в кратчайшие сроки», — рассказали в «Ленсвете» и попросили при обнаружении сломанных опор, свисающих проводов и погасших светильников сообщать в диспетчерскую службу по 312–95–94.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

angel of death
ваш звонок очень важен для вас, пожалуйста, подождите.... Союз нерушимый, Республик свободных, Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов, Единый, могучий Советский Союз! =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний