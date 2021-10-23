«Ленсвет» устранил только 50% повреждений после шторма. 90 адресов ждут выхода из тьмы

Сильнее всего на себе прочувствовал последствия непогоды Курортный район. К пяти вечера многое было сделано на Приморском шоссе, улицах затопленного накануне Сестрорецка, Парголово и Левашово. Часть светильников в Репино, Комарово и Зеленогорске остаются обесточенными, как ранее сообщала «Фонтанка». В первую очередь электромонтёры работают на улицах и магистралях с интенсивным пешеходным и транспортным движением.

Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» наполовину восстановили сети электроснабжения после сильного шторма в Петербурге. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба учреждения.

Больше 160 обрывов из-за упавших деревьев ликвидировано на данный момент, отработаны около сотни заявок. На 77 участках в Курортном, Выборгском, Приморском, Кировском, Петродворцовом и Красносельском районах стало светло, но 90 адресов еще находятся в работе.

«Приносим извинения за временные неудобства. Делаем все возможное, чтобы восстановить работу светильников в полном объёме в кратчайшие сроки», — рассказали в «Ленсвете» и попросили при обнаружении сломанных опор, свисающих проводов и погасших светильников сообщать в диспетчерскую службу по 312–95–94.