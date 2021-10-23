Шторм в Петербурге обесточил Приморское шоссе. Спустя сутки после разгула стихии там всё ещё темно

Порывистый ветер на побережье Финского залива доставил неудобства водителям, прокладывающим свой путь через Приморское шоссе. Как сообщили читатели «Фонтанки», 23 октября в сторону Зеленогорска пришлось ехать во тьме.
Как пояснили «Фонтанке» в СПб ГБУ «Ленсвет», в отсутствии освещения на нижнем шоссе виноваты упавшие деревья.
«На указанном участке трассы продолжаются восстановительные работы. Прокладываются новые сети электроснабжения вместо поврежденных упавшими деревьями. Приносим извинения за временные неудобства. На этом участке было зафиксировано большое количество обрывов воздушных линий», — рассказали в пресс-службе учреждения.
Накануне на Петербург обрушился сильнейший шторм. Во избежание наводнения были закрыты затворы дамбы. Удар стихии на себя приняли Курортный и Кронштадтский районы, которые частично подтопило. Не обошлось без жертв. На 32-летнюю петербурженку упал дорожный знак. С последствиями шторма можно познакомиться в материале «Фонтанки».