FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Шторм в Петербурге обесточил Приморское шоссе. Спустя сутки после разгула стихии там всё ещё темно

Света нет на трассе под Зеленогорском

1
Печать

Порывистый ветер на побережье Финского залива доставил неудобства водителям, прокладывающим свой путь через Приморское шоссе. Как сообщили читатели «Фонтанки», 23 октября в сторону Зеленогорска пришлось ехать во тьме.

Как пояснили «Фонтанке» в СПб ГБУ «Ленсвет», в отсутствии освещения на нижнем шоссе виноваты упавшие деревья.

«На указанном участке трассы продолжаются восстановительные работы. Прокладываются новые сети электроснабжения вместо поврежденных упавшими деревьями. Приносим извинения за временные неудобства. На этом участке было зафиксировано большое количество обрывов воздушных линий», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Накануне на Петербург обрушился сильнейший шторм. Во избежание наводнения были закрыты затворы дамбы. Удар стихии на себя приняли Курортный и Кронштадтский районы, которые частично подтопило. Не обошлось без жертв. На 32-летнюю петербурженку упал дорожный знак. С последствиями шторма можно познакомиться в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266410254
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент при.ходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний