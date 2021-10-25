«Увеличится вероятность столкновений». В России снова критикуют проект спутникового интернета Илона Маска

«Рост группировки Starlink приводит к увеличению числа низкоорбитальных космических аппаратов в несколько раз, то есть ситуация уже достаточно острая. А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений», — цитирует 25 октября информагентство эксперта.

Горючкин уверен, что при условии нескольких столкновений, каждое из которых породит до нескольких тысяч объектов, ситуация на орбите может иметь необратимые последствия.



«Надо иметь в виду еще и то, что срок действия этих аппаратов — пять лет. Соответственно, из 12 тысяч аппаратов каждый год 2400 должны сводиться с орбиты для того, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, и запускаться столько же новых аппаратов, чтобы занять место тех, которые вышли из строя. Все это порождает новые фрагменты запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно напряженная и сложная обстановка, которую будет достаточно сложно контролировать», — сказал главный конструктор Системы контроля космического пространства.



Эксперт указал на недостаточность международной правовой базы контроля и отсутствие должных технических средств слежения.



Орбитальная группировка интернет-спутников SpaceX уже состоит из 1789 аппаратов. В планах компании создать группировку в 12 тысяч интернет-спутников (в дальнейшем 30 000), чтобы обеспечить широкополосным интернетом любой уголок Земли. Запуски спутников происходят несколько раз в год с использованием многоразовых ракет Falcon. За один пуск на орбиту выводят больше сотни спутников.

