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«Увеличится вероятность столкновений». В России снова критикуют проект спутникового интернета Илона Маска

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Рост группировки интернет-спутников компании SpaceX повышает вероятность столкновения объектов на орбите. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация «МАК «Вымпел», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Виталий Горючкин.

«Рост группировки Starlink приводит к увеличению числа низкоорбитальных космических аппаратов в несколько раз, то есть ситуация уже достаточно острая. А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений», — цитирует 25 октября информагентство эксперта.

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Горючкин уверен, что при условии нескольких столкновений, каждое из которых породит до нескольких тысяч объектов, ситуация на орбите может иметь необратимые последствия.

«Надо иметь в виду еще и то, что срок действия этих аппаратов — пять лет. Соответственно, из 12 тысяч аппаратов каждый год 2400 должны сводиться с орбиты для того, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, и запускаться столько же новых аппаратов, чтобы занять место тех, которые вышли из строя. Все это порождает новые фрагменты запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно напряженная и сложная обстановка, которую будет достаточно сложно контролировать», — сказал главный конструктор Системы контроля космического пространства.

Эксперт указал на недостаточность международной правовой базы контроля и отсутствие должных технических средств слежения.

Орбитальная группировка интернет-спутников SpaceX уже состоит из 1789 аппаратов. В планах компании создать группировку в 12 тысяч интернет-спутников (в дальнейшем 30 000), чтобы обеспечить широкополосным интернетом любой уголок Земли. Запуски спутников происходят несколько раз в год с использованием многоразовых ракет Falcon. За один пуск на орбиту выводят больше сотни спутников.

Научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов заявил «Фонтанке», что на данный момент нет понимания, как избежать проблем, о которых предупреждают учёные.

«Проблема космического мусора в околоземном пространстве ухудшается с каждым годом. И происходит не одномоментное начало столкновений спутников, синдром Кесслера (теоретическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования, сформулирован в 1978 году консультантом НАСА Дональдом Кесслером. — Прим. ред.), а постепенное замусоривание основных орбит. Это будет происходить ещё достаточно долго. Нет никакого эффективного способа уборки остатков мусора и вышедших из строя космических аппаратов. Особенно на геостационарной орбите. Поэтому пока есть возможность, все государства будут вести примерно одинаковую политику — отправлять аппараты и не смотреть особо на проблему космического мусора. Когда сильно прижмёт, тогда начнут что-то менять. Но когда это случится, пока непонятно», — констатировал эксперт.

В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники Илона Маска нужны для военных целей США.

«Это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций, будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что Роскосмос — это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой», — цитировало ТАСС главу космической госкорпорации России

Фото: findstarlink.com

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Комментарии (16)

Владислав М
Сами ничего толкового создать не могут, а чужое хаять так первые.
Алик-1
Золотая тема. Сначала получаем финансирование на запуск 12 тыс. спутников. Потом получаем финансирование на поддержание группировки их 12 тыс. спутников. Потом получаем финансирование на очистку космоса от 12 тыс. спутников. Дети Маска спокойны - папы не будет, денег все равно будет много.
Komarinsk2019
Нуачо, очень денежная тема. Не зевайте, займитесь сбором космического мусора за счет мирового сообщества.
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