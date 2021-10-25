«Увеличится вероятность столкновений». В России снова критикуют проект спутникового интернета Илона Маска

Рост группировки интернет-спутников компании SpaceX повышает вероятность столкновения объектов на орбите. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация «МАК «Вымпел», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Виталий Горючкин.
«Рост группировки Starlink приводит к увеличению числа низкоорбитальных космических аппаратов в несколько раз, то есть ситуация уже достаточно острая. А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений», — цитирует 25 октября информагентство эксперта.
Горючкин уверен, что при условии нескольких столкновений, каждое из которых породит до нескольких тысяч объектов, ситуация на орбите может иметь необратимые последствия.
«Надо иметь в виду еще и то, что срок действия этих аппаратов — пять лет. Соответственно, из 12 тысяч аппаратов каждый год 2400 должны сводиться с орбиты для того, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, и запускаться столько же новых аппаратов, чтобы занять место тех, которые вышли из строя. Все это порождает новые фрагменты запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно напряженная и сложная обстановка, которую будет достаточно сложно контролировать», — сказал главный конструктор Системы контроля космического пространства.
Эксперт указал на недостаточность международной правовой базы контроля и отсутствие должных технических средств слежения.
Орбитальная группировка интернет-спутников SpaceX уже состоит из 1789 аппаратов. В планах компании создать группировку в 12 тысяч интернет-спутников (в дальнейшем 30 000), чтобы обеспечить широкополосным интернетом любой уголок Земли. Запуски спутников происходят несколько раз в год с использованием многоразовых ракет Falcon. За один пуск на орбиту выводят больше сотни спутников.
Научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов заявил «Фонтанке», что на данный момент нет понимания, как избежать проблем, о которых предупреждают учёные.
«Проблема космического мусора в околоземном пространстве ухудшается с каждым годом. И происходит не одномоментное начало столкновений спутников, синдром Кесслера (теоретическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования, сформулирован в 1978 году консультантом НАСА Дональдом Кесслером. — Прим. ред.), а постепенное замусоривание основных орбит. Это будет происходить ещё достаточно долго. Нет никакого эффективного способа уборки остатков мусора и вышедших из строя космических аппаратов. Особенно на геостационарной орбите. Поэтому пока есть возможность, все государства будут вести примерно одинаковую политику — отправлять аппараты и не смотреть особо на проблему космического мусора. Когда сильно прижмёт, тогда начнут что-то менять. Но когда это случится, пока непонятно», — констатировал эксперт.
В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники Илона Маска нужны для военных целей США.
«Это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций, будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что Роскосмос — это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой», — цитировало ТАСС главу космической госкорпорации России