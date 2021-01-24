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SpaceX отправила в космос сразу 143 спутника. Это рекорд

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 24 января. Одновременно на орбиту отправили 143 спутника.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в шесть часов вечера по Москве, запуск можно посмотреть в трансляции на сайте или в соцсетях компании.

После запуска первая ступень благополучно вернулась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане.

На борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. Также планируется вывести на орбиту 10 микроспутников Starlink. Их планируется вывести на орбиту примерно в половине восьмого вечера по Москве.

Компания отмечает, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо одновременно выводили на орбиту.

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Комментарии (9)

264528041
Дак если ничего не запускать, то и аварий нет
Laplace
Если кого интересует, то у Рогозина уже два года нет аварий при запусках. Для сравнения в прошлом году у Китая - 4 аварии, у США - 4 неудачи, у европейского космического агентства - 1. Так что все смешки над Рогозиным - это от нежелания что-либо знать про отечественную космонавтику.
Что касается Falcon 9, то без возврата первой ступени можно было бы запустить на НОО на 7.2 тонны больше и установить ещё более внушительный рекорд. :)
4eJIoBeK
Как же это они живут без великого Путина? Если не он то кто?
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