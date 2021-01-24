SpaceX отправила в космос сразу 143 спутника. Это рекорд

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 24 января. Одновременно на орбиту отправили 143 спутника.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в шесть часов вечера по Москве, запуск можно посмотреть в трансляции на сайте или в соцсетях компании.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
После запуска первая ступень благополучно вернулась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
На борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. Также планируется вывести на орбиту 10 микроспутников Starlink. Их планируется вывести на орбиту примерно в половине восьмого вечера по Москве.
Компания отмечает, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо одновременно выводили на орбиту.