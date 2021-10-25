«Коммерсантъ»: В России начали тестировать систему по выявлению школьных стрелков

В Самаре начали тестировать IT-проект по распознаванию потенциальных стрелков на подходах к школам. По оценкам экспертов, система сможет «увидеть» крупное оружие, но небольшой пистолет скорее всего останется незамеченным.



Как пишет «Коммерсантъ» 25 октября, систему по распознаванию человека с оружием тестирует в Самаре компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна).

Камера фиксирует потенциального стрелка, сигнал об этом передаётся на пульт охранника в школу. Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.