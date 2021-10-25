«Коммерсантъ»: В России начали тестировать систему по выявлению школьных стрелков

В Самаре начали тестировать IT-проект по распознаванию потенциальных стрелков на подходах к школам. По оценкам экспертов, система сможет «увидеть» крупное оружие, но небольшой пистолет скорее всего останется незамеченным.
Как пишет «Коммерсантъ» 25 октября, систему по распознаванию человека с оружием тестирует в Самаре компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна).
Камера фиксирует потенциального стрелка, сигнал об этом передаётся на пульт охранника в школу. Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.
«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим»,— отметили в NtechLab.
В сентябре в Перми в результате стрельбы в университете погибли шесть человек, еще 47 — пострадали. Подробнее о шутинге в школах и колледжах России читайте в материале «Фонтанки».