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«Коммерсантъ»: В России начали тестировать систему по выявлению школьных стрелков

IT-проект по распознаванию людей с оружием у школ тестируют в Самаре

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В Самаре начали тестировать IT-проект по распознаванию потенциальных стрелков на подходах к школам. По оценкам экспертов, система сможет «увидеть» крупное оружие, но небольшой пистолет скорее всего останется незамеченным.

Как пишет «Коммерсантъ» 25 октября, систему по распознаванию человека с оружием тестирует в Самаре компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна).

Камера фиксирует потенциального стрелка, сигнал об этом передаётся на пульт охранника в школу. Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим»,— отметили в NtechLab.

В сентябре в Перми в результате стрельбы в университете погибли шесть человек, еще 47 — пострадали. Подробнее о шутинге в школах и колледжах России читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Swebaka
То есть, потраченное бабло поможет распознать Шварценеггера с ракетой за спиной и дробовиком в руках?
hal9000
Это будет армянское радио...)
ProstoZloy
Похоже, детворе в войнушку теперь лучше не играть. ;)
Помните недавний "прорыв" в области дистанционного вычисления пьяных водителей? Вангую, и тут все закончится банальным распилом бюджета.
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