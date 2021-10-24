Двое заключенных калужской колонии пытались покончить с собой

В Калужской области в колонии №3 двое осужденных пытались покончить с собой Об этом 24 октября пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Зельникова.



Ранее в СМИ появилась информация о попытке суицида у 60 заключенных якобы из-за условий содержания. После чего на место прибыли сотрудники прокуратуры и омбудсмен.

«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ», — цитирует Зельникова агентство.