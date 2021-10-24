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Двое заключенных калужской колонии пытались покончить с собой

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В Калужской области в колонии №3 двое осужденных пытались покончить с собой Об этом 24 октября пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Зельникова.

Ранее в СМИ появилась информация о попытке суицида у 60 заключенных якобы из-за условий содержания. После чего на место прибыли сотрудники прокуратуры и омбудсмен.

«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ», — цитирует Зельникова агентство.

Он уточнил, что в беседе с ним заключенные рассказали, что сделали это в знак протеста, так как им, по их словам, не оказывается необходимая медицинская помощь и не выдаются лекарства. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Зельников не исключает, что могли быть допущены нарушения со стороны сотрудников исправительной колонии.

«Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры», — добавил он.

В начале октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. Передавший архив видео Сергей Савельев обьявлен в розыск.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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