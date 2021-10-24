Двое заключенных калужской колонии пытались покончить с собой

В Калужской области в колонии №3 двое осужденных пытались покончить с собой Об этом 24 октября пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Зельникова.
Ранее в СМИ появилась информация о попытке суицида у 60 заключенных якобы из-за условий содержания. После чего на место прибыли сотрудники прокуратуры и омбудсмен.
«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ», — цитирует Зельникова агентство.
Он уточнил, что в беседе с ним заключенные рассказали, что сделали это в знак протеста, так как им, по их словам, не оказывается необходимая медицинская помощь и не выдаются лекарства. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Зельников не исключает, что могли быть допущены нарушения со стороны сотрудников исправительной колонии.
«Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры», — добавил он.
В начале октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. Передавший архив видео Сергей Савельев обьявлен в розыск.