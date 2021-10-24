Попова призвала привиться в нерабочие дни и ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочие дни, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, стоит использовать для вакцинации. Об этом она сказала в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 24 октября.
По словам Поповой, прививки — «единственный способ остановить распространение» COVID-19. Она отметила, что это «новый вирус в новых условиях», но ведет он себя как предшественники. «И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться», — сказала Попова.
Руководительница Роспотребнадзора также призвала жителей России ограничить количество контактов в ближайшее время, «чтобы хорошо встретить Новый год».
Как писала «Фонтанка», президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. В Петербурге на этот период введут локдаун — как это запланировали и в Москве.