Попова призвала привиться в нерабочие дни и ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочие дни, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, стоит использовать для вакцинации. Об этом она сказала в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 24 октября.



По словам Поповой, прививки — «единственный способ остановить распространение» COVID-19. Она отметила, что это «новый вирус в новых условиях», но ведет он себя как предшественники. «И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться», — сказала Попова.