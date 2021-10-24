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Госдеп США отнес россиян к категории «бездомные национальности»

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Государственный департамент США отнес россиян, которые хотят оформить американскую визу, к категории «бездомные национальности». Об этом говорится в документе, который опубликовали на сайте Госдепа 24 октября.

Гражданам РФ рекомендуют подавать документы на визу в Варшаве. При этом россияне, которые проживают в других государствах, могут обратиться в консульство США в стране пребывания.

Как отмечается в документе, к «бездомным национальностям» относят государства, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или в которых «ситуация в области безопасности является неустойчивой или достаточно неопределенной, чтобы ограниченный консульский персонал не был уполномочен обрабатывать заявления». В список вместе с Россией входят Сирия, Куба, Иран, Сомали, Эритрея, Ливия, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.

Посольство США в Москве с 12 мая прекратило выдачу виз. Как писала «Фонтанка», в ответ пресс-секретаря дипломатического представительства Ребекку Росс объявили персоной нон грата, ее выслали из России.

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Комментарии (19)

Vasya11
Был бы отличным симметричным ответом, если бы всех граждан РФ имеющих амерскую визу, признали иноагентами со всеми вытекающими.
22ilves
В список вместе с Россией входят Сирия, Куба, Иран, Сомали, Эритрея, Ливия, Южный Судан, Венесуэла и Йемен. (с) Все - сплошь лучшие люди планеты.
266413410
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать.- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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