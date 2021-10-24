Госдеп США отнес россиян к категории «бездомные национальности»

Государственный департамент США отнес россиян, которые хотят оформить американскую визу, к категории «бездомные национальности». Об этом говорится в документе, который опубликовали на сайте Госдепа 24 октября.



Гражданам РФ рекомендуют подавать документы на визу в Варшаве. При этом россияне, которые проживают в других государствах, могут обратиться в консульство США в стране пребывания.

Как отмечается в документе, к «бездомным национальностям» относят государства, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или в которых «ситуация в области безопасности является неустойчивой или достаточно неопределенной, чтобы ограниченный консульский персонал не был уполномочен обрабатывать заявления». В список вместе с Россией входят Сирия, Куба, Иран, Сомали, Эритрея, Ливия, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.